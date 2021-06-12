Статьи о пандемии и убийстве Флойда: объявили победителей Пулитцеровской премии

В Нью-Йорке 11 июня объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победу отдали журналистам, писавшим о пандемии коронавируса, расовом неравенстве и убийстве американца Джорджа Флойда.

Кто стал лауреатом Пулитцеровской премии

Победителем в номинации "Служение обществу" стала газета The New York Times. Награду издание получило за материалы о пандемии коронавируса.

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За статью о COVID-19 наградили еще журналиста The Atlantic Эд Йонг (номинация "Объяснительная журналистика"), а также фотограф Associated Press Эмилио Морренати (номинация "Художественная фотография").

Лауреатом премии в номинации "Критика" стал журналист NYT Уэсли Моррис за статьи о расовом неравенстве.

"Журналистские расследования" – Мэтт Рошель, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe.

Флоридский газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей Китая в отношении уйгуров.

Материалы об убийстве Джорджа Флойда

18-летнюю Дарнеллу Фрейзер отметили наградой "Особое упоминание". Девушка сняла на видео момент гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Видео Фрейзер вызвало протесты против полицейского насилия во всем мире, подчеркивая важную роль граждан в достижении цели журналистики – правды и справедливости,

– заявили судьи.

В категории "Журналистика" жюри Пулитцеровской премии также присудило награды за материалы, связанные со смертью Флойда. Так, издание из Миннеаполиса Star Tribune победило в номинации "За выдающееся представление сенсационного материала", а фотографы Associated Press – в номинации "Новостная фотография".

Победители среди авторов книг

Лучшей художественной книгой признали роман "Ночной сторож" Луизы Эрдр. Он посвящен борьбе американских индейцев, которых в 1950-х годах выселили с их земель.

В номинации "Лучшая документальная книга" победу одержал Дэвид Цуккино за "Ложь Вилминтона". В книге описывается история движения за превосходство белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.

Что известно о Пулитцеровскую премию

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США. Она основана издателем Джозефом Пулитцером, а с 1917 года ее ежегодно вручают в первый понедельник мая. Размер премии – 15 тысяч долларов. Лидером по количество наград является издание The New York Times.

Источник: Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США. Она основана издателем Джозефом Пулитцером, а с 1917 года ее ежегодно вручают в первый понедельник мая. Размер премии – 15 тысяч долларов. Лидером по количество наград является издание The New York Times.Источник: Википедия