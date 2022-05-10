Победой России на Донбассе война не закончится, – глава разведки США

Президент России Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Среди его целей не только Донецкая и Луганская области, но и другие территории.

Планы Кремля относительно войны в Украине

Об этом сообщила директор национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в комитете Сената по вооруженным силам. По ее словам, административные границы Донецкой и Луганской области – это промежуточные цели.

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По нашим оценкам, Россия готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса. По нашим оценкам, стратегические цели Путина, вероятно, не изменились, предполагаем, что он считает переориентацию российских сил на Донбасс временной,

– сказала Хейнс.

Также она отметила, что Россия хочет создать буферную зону вокруг этих областей и оцепить Вооруженные Силы Украины на Донбассе, чтобы укрепить контроль над сухопутным коридором в Крым и удержать Херсонскую область.

Кроме того, разведка США узнала, что Кремль также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Сухопутный коридор в Приднестровье

Также разведка США увидела признаки, что Путин хочет продлить сухопутный коридор вплоть до непризнанного Приднестровья. В Америке считают, что подобные сценарии не удастся реализовать без мобилизации.

"Хотя российские силы могут достичь большинства из этих краткосрочных целей в ближайшие месяцы, мы считаем, что они не смогут расширить контроль над сухопутным мостом, который простирается до Приднестровья и включает Одессу, без начала какой-либо формы мобилизации", – заявила директор национальной разведки в США.

Она также добавила, что маловероятно, что Россия сможет установить контроль над (Донецкой и Луганской областями и буферной зоной в ближайшие недели).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин стал заложником войны с Украиной, и теперь у него нет возможности выйти из боевых действий. Поэтому в мире опасаются того, к каким еще шагам он может прибегнуть, если будет загнан в угол.

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