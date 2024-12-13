Кормил армию обещаниями, что Россия поможет: СМИ воссоздали бегство Асада из Сирии

В Сирии пал режим Башара Асада, который, похоже, имел планы на побег из страны, но ни с кем ими не делился. При этом он обманывал своих помощников, чиновников и даже родственников.

Асад держал почти все свое окружение в неведении, только более десятка людей были действительно осведомлены о событиях в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия не была готова отказаться от Асада

Асад посещал Путина за несколько дней до своего краха и просил о помощи, однако Кремль не захотел вмешиваться.

После возвращения в Сирию он уверял, что военная поддержка будет, но уже через несколько дней признал, что его армия слишком слабая, чтобы сопротивляться повстанцам.

Потеряв все свои возможности, Асад решил бежать. Некоторые из его ближайшего окружения рассказал, что он сначала хотел искать убежища в ОАЭ, однако не получил желаемого. А вот Россия не была готова отказаться от сирийского диктатора.

Известно, что российский министр иностранных дел Лавров "возглавил дипломатические усилия по обеспечению безопасности Асада, привлекая Турцию и Катар". При этом обе страны утверждают, что это не так.

Асад обманывал представителей власти и семью

За несколько часов до своего бегства Асад уверял десятки руководителей армии и служб безопасности, что военная поддержка России приближается.

Последним с ним общался премьер-министр Сирии Мохаммед Джалали, который рассказал о "панике и ужасе" на улицах. На это Асад ответил, что "завтра увидим".

В заблуждение Асад ввел также руководителя своего офиса, которому заявил, что после рабочего дня собирается домой, и советника по СМИ, которого просил прийти в его дом, чтобы написать речь. Однако там уже никого не было – Асад отправился в аэропорт.

Похоже, побег был поспешным, ведь в доме осталась приготовленная еда на плите и некоторые личные вещи, в частности, семейные фотоальбомы.

По словам помощников, Асад также не сообщил о своих планах младшему брату Махера, который командовал элитной бронетанковой дивизией и впоследствии также сбежал в Москву. Не знали о них и двоюродные братья, которые пыталась добраться на машине в Ливан, но по дороге повстанцы одного застрелили, другого – ранили. Правда, официального подтверждения смерти не было.

Сам Асад сбежал в Москву на самолете, пролетая под радаром с выключенным транспондером. Известно, что он сначала полетел на российскую авиабазу Хмеймим в городе Латакия, а затем – в Москву.

Между тем его жена и трое детей уже были в России.