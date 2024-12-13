Асад тримав майже все своє оточення у невіданні, лише понад десяток людей були дійсно обізнані про події у країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія не була готова відмовитися від Асада

Асад відвідував Путіна за декілька днів до свого краху та просив про допомогу, однак Кремль не захотів втручатися.

Після повернення у Сирію він запевняв, що військова підтримка буде, але уже за декілька днів визнав, що його армія надто слабка, щоб чинити опір повстанцям.

Втративши усі свої можливості, Асад вирішив втікати. Дехто із його найближчого оточення розповів, що він спершу хотів шукати притулку в ОАЕ, однак не отримав бажаного. А от Росія не була готова відмовитися від сирійського диктатора.

Відомо, що російський міністр закордонних справ Лавров "очолив дипломатичні зусилля щодо забезпечення безпеки Асада, залучивши Туреччину та Катар". При цьому обидві країни стверджують, що це не так.

Асад обманював представників влади та родину

За декілька годин до своєї втечі Асад запевняв десятки керівників армії та служб безпеки, що військова підтримка Росії наближається.

Останнім із ним спілкувався прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Джалалі, який розповів про "паніку і жах" на вулицях. На це Асад відповів, що "завтра побачимо".

В оману Асад увів також керівника свого офісу, якому заявив, що після робочого дня збирається додому, та радника зі ЗМІ, якого просив прийти до його помешкання, щоб написати промову. Однак там уже нікого не було – Асад відправився до аеропорту.

Схоже, втеча була поспішною, адже у будинку залишилася приготована їжа на плиті та деякі особисті речі, зокрема, сімейні фотоальбоми.

За словами помічників, Асад також не повідомив про свої плани молодшого брата Махера, який командував елітною бронетанковою дивізією та згодом також втік до Москви. Не знали про них і двоюрідні брати, які намагалася дістатися автівкою до Лівану, але дорогою повстанці одного застрелили, іншого – поранили. Щоправда, офіційного підтвердження смерті не було.

Сам Асад втік до Москви на літаку, пролітаючи під радаром із вимкненим транспондером. Відомо, що він спочатку полетів на російську авіабазу Хмеймім у місті Латакія, а потім – до Москви.

Тим часом його дружина та троє дітей уже були у Росії.