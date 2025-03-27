Из-за выезда экс-депутата Киевсовета Комарницкого на Закарпатье уволили трех правоохранителей

Департамент стратегических расследований участвовал в проведении масштабных розыскных мероприятий в отношении бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Оказалось, что к противоправной деятельности причастны 2 правоохранителя в Закарпатской области.

Их немедленно уволили из рядов полиции, а следователи СБУ объявили фигурантам подозрения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Что известно об увольнении

Кроме того, с должности уволили руководителя территориального управления. Департамент стратегических расследований убеждает, что будет действовать в рамках закона и принципов прозрачности.

Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Каждый, кто предает присягу и порочит полицейские погоны, понесет ответственность,

– говорится в сообщении.

Там продолжают активно сотрудничать с антикоррупционными органами и принимать необходимые меры для "очистки" рядов от лиц, нарушивших закон.

Напомним, подозреваемый в коррупции Комарницкий после нелегального выезда из Украины скрывается в Вене. Экс-депутат утверждает, что дело против него является политическим преследованием.