Їх негайно звільнили з лав поліції, а слідчі СБУ оголосили фігурантам підозри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
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Що відомо про звільнення
Окрім того, з посади звільнили керівника територіального управління. Департамент стратегічних розслідувань переконує, що діятиме в межах закону та принципів прозорості.
Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Кожен, хто зраджує присягу та паплюжить поліцейські погони, понесе відповідальність,
– йдеться в повідомленні.
Там продовжують активно співпрацювати з антикорупційними органами та вживати необхідних заходів для "очищення" лав від осіб, що порушили закон.
Нагадаємо, підозрюваний у корупції Комарницький після нелегального виїзду з України переховується у Відні. Ексдепутат стверджує, що справа проти нього є політичним переслідуванням.