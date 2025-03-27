Їх негайно звільнили з лав поліції, а слідчі СБУ оголосили фігурантам підозри. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Що відомо про звільнення

Окрім того, з посади звільнили керівника територіального управління. Департамент стратегічних розслідувань переконує, що діятиме в межах закону та принципів прозорості.

Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. Кожен, хто зраджує присягу та паплюжить поліцейські погони, понесе відповідальність,

– йдеться в повідомленні.

Там продовжують активно співпрацювати з антикорупційними органами та вживати необхідних заходів для "очищення" лав від осіб, що порушили закон.

Нагадаємо, підозрюваний у корупції Комарницький після нелегального виїзду з України переховується у Відні. Ексдепутат стверджує, що справа проти нього є політичним переслідуванням.