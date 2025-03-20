Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Українська правда". Він оселився в австрійській столиці після того, як нелегально покинув Україну.

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Як Комарницький опинився у Відні

За даними слідства, ще 6 лютого НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію "Чисте місто". В її межах викрили чиновників Київради та бізнесменів, які роками привласнювали земельні ділянки. Комарницького називають одним з організаторів цієї схеми.

Попри те, що його оголосили у розшук, він спершу переховувався у Київській області, а вже 16 лютого опинився у Румунії. За інформацією джерел, він незаконно перетнув кордон, а згодом перебрався до Австрії.

Розслідувач Михайло Ткач особисто знайшов Комарницького у Відні. Однак той відмовився від спілкування і навіть звинуватив журналіста у шпигунстві. У листуванні він заперечив звинувачення у корупції та назвав справу проти нього "політичним переслідуванням".

Сьогодні я заскочив вас під час стеження за будинком моєї дружини і змусив записати номер мого телефону. Справа, яку ви хочете обговорювати, є політичною і використовується для політичного тиску для мене, як на адвоката, і думаю, що вам це відомо. Попередні публікації ЗМІ мали відверто маніпулятивний характер,

– написав Комарницький.

Спочатку він навіть погодився відповісти на запитання, але згодом різко змінив позицію. Через кілька днів він передав письмові відповіді, у яких вкотре заявив про "заангажованість правоохоронців".

Що відомо про схему

За версією слідства, група чиновників та бізнесменів створювала фіктивні споруди на привабливих землях Києва, а потім вимагала у міськради право власності. Так вони уникали конкурентних торгів та отримували території фактично безкоштовно.

Серед фігурантів справи:

Денис Комарницький – ексдепутат Київради, якого вважають організатором схеми;

– ексдепутат Київради, якого вважають організатором схеми; Петро Оленич – заступник голови КМДА, якого арештували, але він вийшов під заставу;

– заступник голови КМДА, якого арештували, але він вийшов під заставу; Михайло Терентьєв – голова комісії з земельних питань Київради;

– голова комісії з земельних питань Київради; Олена Марченко – член комісії.

За даними НАБУ, під час обшуків у фігурантів знайшли понад 6,4 мільйона доларів готівкою, а також 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень. У справі оголосили підозру 10 особам, з яких 7 вже затримані.

Комарницький залишається у розшуку. В українських та міжнародних правоохоронців є всі підстави для його екстрадиції, але наразі він вільно пересувається Європою.

