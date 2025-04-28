Бежать Януковичу в 2014 году помогал личный охранник Путина Морозов, – прокурор

Личный охранник кремлевского лидера Владимира Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа Александр Галкин были причастны к незаконной переправке президента-беглеца Виктора Януковича через государственную границу в 2014 году. Процесс контролировали в ФСБ России.

Об этом сообщил прокурор по делам Майдана Денис Иванов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Как охранник Путина помогал Януковичу сбежать

В то время сотрудник Федеральной службы охраны по личной охране Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем,

– говорит Денис Иванов.

Прокурор отметил, что во время судебного процесса по незаконному пересечению границы были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также лиц, которые помогали ему сбежать.

"Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ.

Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ.

Одним из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина", – добавил прокурор.

Иванов сообщил, что главными доказательствами по делу стали показания работников Управления государственной охраны Украины, которые отказались покинуть страну вместе с Януковичем и предать военную присягу.

Кроме того, важную роль в доказательной базе сыграла информация оператора мобильной связи об абонентских номерах, которыми пользовались Янукович и его охрана во время передвижения по территории Украины и России в зоне покрытия базовых станций.

Приговор юридически поставил точку, как именно, с кем именно бывший президент Янукович покидал территорию Украины. Было установлено в судебном расследовании и доказано в суде о том, что он сделал это незаконно, переправляя близких лиц своего окружения, а также подстрекая военнослужащих УГО к совершению дезертирства,

– подытожил Иванов.