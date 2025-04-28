Бежать Януковичу в 2014 году помогал личный охранник Путина Морозов, – прокурор
- Личный охранник Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа Александр Галкин помогали Януковичу незаконно пересечь государственную границу Украины в 2014 году.
- Установлены маршруты, даты передвижения Януковича и лиц, которые помогали ему сбежать, что подтверждено показаниями работников Управления государственной охраны Украины и данными мобильных операторов.
- Судебное расследование доказало незаконность действий Януковича, включая подстрекательство военнослужащих к дезертирству.
- События сопровождались спецслужбами и военными РФ, включая Черноморский флот.
Личный охранник кремлевского лидера Владимира Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа Александр Галкин были причастны к незаконной переправке президента-беглеца Виктора Януковича через государственную границу в 2014 году. Процесс контролировали в ФСБ России.
Об этом сообщил прокурор по делам Майдана Денис Иванов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Как охранник Путина помогал Януковичу сбежать
В то время сотрудник Федеральной службы охраны по личной охране Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем,
– говорит Денис Иванов.
Прокурор отметил, что во время судебного процесса по незаконному пересечению границы были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также лиц, которые помогали ему сбежать.
"Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ.
Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ.
Одним из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина", – добавил прокурор.
Иванов сообщил, что главными доказательствами по делу стали показания работников Управления государственной охраны Украины, которые отказались покинуть страну вместе с Януковичем и предать военную присягу.
Кроме того, важную роль в доказательной базе сыграла информация оператора мобильной связи об абонентских номерах, которыми пользовались Янукович и его охрана во время передвижения по территории Украины и России в зоне покрытия базовых станций.
Приговор юридически поставил точку, как именно, с кем именно бывший президент Янукович покидал территорию Украины. Было установлено в судебном расследовании и доказано в суде о том, что он сделал это незаконно, переправляя близких лиц своего окружения, а также подстрекая военнослужащих УГО к совершению дезертирства,
– подытожил Иванов.