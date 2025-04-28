Про це повідомив прокурор у справах Майдану Денис Іванов. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Як охоронець Путіна допомагав Януковичу втекти

На той час співробітник Федеральної служби охорони з особистої охорони Путіна Морозов Сергій Петрович і командувач Південного військового округу Галкін Олександр Вікторович причетні до незаконного перетину державного кордону експрезидентом України Віктором Януковичем,

– каже Денис Іванов.

Прокурор зазначив, що під час судового процесу щодо незаконного перетину кордону було встановлено маршрути та дати пересування Януковича, а також осіб, які допомагали йому втекти.

"Всі ці події відбувалися у супроводі спеціальних служб Російської Федерації та Збройних сил РФ.

Була залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот РФ.

Одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, відбувалися з’єднання з особистим охоронцем Путіна", – додав прокурор.

Іванов повідомив, що головними доказами у справі стали свідчення працівників Управління державної охорони України, які відмовилися залишити країну разом із Януковичем та зрадити військову присягу.

Крім того, важливу роль у доказовій базі відіграла інформація оператора мобільного зв’язку про абонентські номери, якими користувалися Янукович і його охорона під час пересування територією України та Росії у зоні покриття базових станцій.

Вирок юридично поставив крапку, як саме, з ким саме колишній президент Янукович залишав територію України. Було встановлено у судовому розслідуванні і доведено в суді про те, що він зробив це незаконно, переправляючи близьких осіб свого оточення, а також підбурюючи військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства,

– підсумував Іванов.