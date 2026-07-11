Сухопутные войска прокомментировали инцидент со Станиславом Лучановым. Там заявляют, что сотрудничают со следствием.

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Как в Сухопутных войсках отреагировали на побег Лучанова?

В Сухопутных войсках заявили, что часть информации пока не разглашают, чтобы не навредить расследованию. Там подчеркнули, что это не является попыткой скрыть факты или уйти от ответственности, а всю информацию, которую можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликовали.

Дальнейшие комментарии по делу должны давать правоохранительные органы.

Также в Сухопутных войсках заверили, что заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании, а виновные, если их причастность будет доказана, должны понести ответственность в соответствии с законом.

Ранее издание hromadske сообщило о том, что командир 155-й бригады Станислав Лучанов ушел в самоуправление. Это произошло после того, как 9 бойцов его бригады задержали по подозрению в похищении людей.

В ОК "Север" подтвердили, что подполковник Лучанов скрывается. Также там сообщили, что все лица, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что в ночь на 28 июня бойцы 155-й бригады по приказу комбрига похитили из села Калиновка двух братьев – местных жителей – и вывезли их в неизвестном направлении. По данным СМИ, обоих мужчин убили в Полтавской области. Причиной преступления якобы стало то, что местные жители оскорбили жену Лучанова, и он приказал своим подчиненным расправиться с ними.