Побег от ТЦК: какое наказание ожидать

В случае, если личность беглеца установят, ему грозит наказание за уклонение от мобилизации. Нарушителя ожидает штраф или даже тюрьма.

В вопросе наказания за побег от ТЦК подробно разобрался 24 Канал.

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Что будет, если сбежать от ТЦК

У Координационном центре по предоставлению юридической помощи объясняют, что побег от представителей ТЦК и СП может быть рассмотрен как препятствование их работе.

Руководители ТЦК сами рассматривают административное дело и взимают штраф. Адвокат Татьяна Даниленко отмечает, что он будет составлять от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Для должностных или юридических лиц – от 34 тысяч до 59 тысяч гривен.

Впрочем, обжаловать решение можно в суде.

Может наступить и уголовная ответственность по нескольким статьям. Чаще всего это статья 336 Уголовного кодекса – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

В таком случае нарушителя ждет заключение на срок от 3 до 5 лет. Впрочем сегодня часто его заменяют испытательным сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Ранее мы сообщали, при каких условиях можно отказать работникам ТЦК взять повестку.