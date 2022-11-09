Кинули и разграбили: россияне показали Херсону на прощание, что такое их "денацификация"

Российская армия, вероятно, готовится к отступлению из Херсона и напоследок грабит этот город.

Жизнь под маркой "русского мира"

С мест сообщают, что в Херсоне перебои с электричеством и связью, не хватает продуктов и лекарств. На улицах – хаос и мародерство. Оккупационные власти исчезли.

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"Ни один заявленный телефон не работает, люди звонят по всем вопросам, тишина. Случаи мародерства просто вопиющие. Сейчас разнесли облсовет, завтра – магазины, потом – дома и квартиры", – пишет находящийся в городе российский военкор Роман Сапоньков.

Российские оккупанты разграбили Херсонский облсовет: видео

Оккупанты выносят все, что могут. Из музеев вывезены все ценности. Полностью разграблен облсовет, откуда вынесли даже мебель и оргтехнику.

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"Денацификаторы" сбросили маски

Кроме того, Россия кинула бюджетников и пенсионеров, которые остались. вгороде, и не выплатила им зарплаты и пенсии за 2 – 3 месяца.

Вот и вся "денацификация". Реальная цель вторжения россиян в Украину – банальное мародерство. Это и есть "русский мир", и другого "русского мира" не бывает.

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