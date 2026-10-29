В сети писали о "побеге" вооруженных пленных в Харьковской области: как отреагировали в ВСУ

В сети распространились вымышленные сообщения о побеге двух вооруженных российских пленных и расстреле автомобиля возле Староверовки. Никаких подобных инцидентов в Харьковской области не происходило.

Официальное заявление по поводу сложившейся ситуации было сделано Военной службой правопорядка ВСУ.

Действительно ли в Харьковской области сбежали вооруженные пленные?

Сведения о якобы побеге задержанных оккупантов с оружием не соответствуют действительности.

Ведомство отметило, что никаких расстрелов транспорта вблизи населенного пункта не фиксировалось, ситуация остается полностью под контролем.

Военные призывают доверять только официальным сообщениям и не помогать врагу сеять панику манипулятивными вбросами.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, как украинские защитники опровергли ложь пропагандистов о продвижении врага в регионе: заявления России о захвате сел в Харьковской области оказались обычными выдумками для внутренних отчетов.