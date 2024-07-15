Едва успели убежать: россиянин на внедорожнике устроил сафари на Мариупольском пляже

Россиянин на внедорожнике разъезжал на Мариупольском побережье посреди отдыхающих. Подобные ситуации на пляжах оккупированных территорий не являются редким явлением.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне делают все, что хотят. Кроме этого, на дорогах случаются жуткие аварии.

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Сафари на Мариупольском пляже

По словам Андрющенко, россияне никто не трогает на оккупированных территориях, они делают все, что хотят. Россиянин чуть не наехал на двух женщин с детьми, они едва успели отскочить.

Эта вся "целевая аудитория", которая приехала из России, не бывает трезвая за рулем. Такие события происходят на всех пляжах среди белого дня. Во времена Украины я такого представить не могу,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Полиция на "фанатов" сафари совершенно не обращает внимания. Правоохранители там присутствуют не для того, чтобы обеспечивать общественный порядок. Они живут только на взятках, а также, Андрющенко сообщил, что полицию очень часто забирают в российскую армию.

Такие случаи есть и на дорогах. Светофоры непонятно для чего там есть, красного сигнала не существует. Поэтому аварии есть страшные,

– отметил советник городского головы Мариуполя.