"Поцеловался" со столбом: в Чугуеве поймали первого мародера
1 марта 2022 , 01:06Читати новину українською
Источник:Руслан Овчаренко
В Чугуеве Харьковской области оперативно поймали первого в городе мародера. Мужчину изрядно проучили.
Об этом сообщил депутат Чугуевского городского совета Руслан Овчаренко. Злоумышленника быстро задержала полиция.
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Знакомьтесь. Первый официально пойманный чугуевский мародер. Спасибо полиции, которая дежурит в усиленном режиме и сработала оперативно, – написал Овчаренко.
Мародера привязали скотчем к столбу и несколько раз сфотографировали.
Первый чугуевский мародер / Фото из фейсбука Руслана Овчаренко
Овчаренко уверяет, что всех негодяев будут жестко наказывать.
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