Не имеет стратегического значения, однако важно: объяснение ISW, почему ВСУ борются за Бахмут

Уже несколько месяцев подряд идут ожесточенные бои за Бахмут. Российские захватчики не оставляют попыток захватить город.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически правильной попыткой, несмотря на ее расходы для Украины.

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Крепость Бахмут: что дало бы России при захвате города

Украина бы заплатила значительную цену за то, чтобы позволить российским войскам легко взять Бахмут, отмечают эксперты. Сам Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска заняли его относительно быстро, они могли бы расширить боевые действия таким образом, что заставило Украину поспешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности, пояснили в ISW.

Эксперты отмечают, что не стоит исключать "политический" расчет: российские войска оккупировали более 100 000 квадратных километров территории Украины, включая многочисленные украинские города, и зверствуют украинским мирным жителям на оккупированных территориях.

Для политических и военных лидеров вполне разумно взвешивать эти факторы, определяя, удерживать или уступать определенные территории. В ISW отмечают, что американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует спешить пренебрегать соображениями, которые были бы вполне реальными для них, если бы американские города столкнулись с такими угрозами.

Как россияне штурмовали Лисичанск

Военные аналитики отмечают, что ранее украинские силы использовали подобную модель постепенного истощения, чтобы заставить российские операции в определенных районах завершиться после месяцев значительных потерь личного состава и техники в погоне за незначительными тактическими достижениями.

Российские войска потратили месяцы, пытаясь пробить эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске в начале лета 2022 и захватили Лисичанск только после контролируемого ухода украинских войск из этого района. В отчете также говорится, что захват Лисичанской и административной границы Луганской области быстро оказался незначительным с оперативной точки зрения для российских сил.

Конечным результатом украинской обороны этого района стало вынужденное завершение российского наступления в Луганской области, что привело к общим наступательным операциям России на Донбассе летом и осенью 2022 года.

ВСУ вытесняют оккупантов

Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать подобному результату – российские войска направляют живую силу и технику в этот район с мая 2022 года и до сих пор не добились никаких значительных успехов в оперативном плане,

– говорится в отчете.

ISW продолжает пересматривать свою оценку того, что российское наступление на Бахмут может быть кульминационным, но продолжает оценивать, что украинские силы фактически сжимают российские войска, технику и общую оперативную концентрацию в Бахмуте. Это препятствует возможности России продолжать наступление в других регионах.

Мероприятие способствовало Украине воспользоваться преимуществами сдерживания российских сил в Бахмуте, медленно разворачивая или придерживая системы вооружения и поставки, необходимые для широкомасштабных контрнаступательных операций, добавляют аналитики.