Есть несколько версий: что могло случиться со сбитым дроном в Беларуси

Беларусь якобы впервые сбила российский "Шахед" на своей территории с помощью авиации. Инцидент произошел во время российской атаки дронами-камикадзе ночью 29 августа.

Истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялись за дроном, а потом около 4 утра в Гомельской области слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе. В эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, почему Беларусь сбила российский беспилотник.

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Два варианта, почему белорусы сбили дрон

По мнению военно-политического обозревателя, может быть несколько вариантов, почему авиация РБ ликвидировала "Шахед", который, кстати, не впервые заходит на белорусскую территорию.

Первый вариант – это то, что Беларусь была в курсе того, что ее воздушное пространство будет использоваться как транзит, но с одним из "Шахедов" что-то случилось и он вышел из-под контроля. Поэтому воздушные силы Беларуси вынуждены были его уничтожить в своем воздушном пространстве.

Другой – Беларусь на этот раз, а, возможно, и не впервые не была проинформирована об использовании ее воздушного пространства как транзитного, поэтому белорусы уничтожили этот объект, не имея полной информации, куда именно он направляется.

В обоих вариантах не означает, что Лукашенко с Путиным поссорятся. Как может марионетка поссориться с тем, кто ею управляет?

– сказал Коваленко.

Сейчас Беларусь зависима от России, но между тем у Александра Лукашенко есть защита от другого партнера – Китая. Поэтому в некоторых вопросах белорусы могут себя вести более вызывающе. Например, как в вопросе передачи контроля над белорусской армией российским генералам.