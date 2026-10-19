"Нет смысла браться за то, во что ты не веришь": Билецкий об отказе возглавить Сухопутные войска
Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий подтвердил, что ему предлагали возглавить Сухопутные войска ВСУ. Однако он отказался от этой должности.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции 19 октября.
Почему Билецкий отказался возглавить Сухопутные войска?
По его словам, речь шла о назначении с целью реформирования этого рода войск.
Так, мне действительно предлагали командовать Сухопутными войсками для реформации. Я верю, что можно реформировать боевую подготовку, но у меня есть сомнения, что на пятом году войны можно улучшить мобилизацию: можно избавиться от эксцессов, но заменить мобилизацию невозможно. А это главная задача Сухопутки. Нет смысла браться за то, во что ты не веришь, что ты не можешь по-настоящему улучшить,
– пояснил Билецкий.
Он также отметил, что считает должность командующего Сухопутными войсками одной из самых сложных в ВСУ.
Я, безусловно, ни нынешнему командующему, ни предыдущему не завидую и желаю хороших результатов. Чем могу, тем буду стараться и стараюсь помогать, но себя там не вижу,
– сказал Билецкий.
Напомним, украинские защитники в ходе операции "Вивальди" сорвали планы российской армии обойти Донецкую область через Доброполье и Барвинково. После разгрома оккупанты отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии России фактически прекратила существование как организованная военная сила. Билецкий рассказал о результатах операции.