Почему большая разница между российскими и украинскими потерями: объяснение Жданова

Между украинскими и российскими потерями на фронте есть огромная разница. При этом наш Генштаб не скрывает, но не афиширует точные цифры потерь среди ВСУ.

В своем стриме военный эксперт Олег Жданов объяснил причины меньших потерь украинских защитников, передает 24 канал.

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По его словам, россияне наполняют свои подразделения и линии обороны мобилизованными и это причина таких больших цифр. Кроме того, у ВСУ есть возможность выжигать все резервы врага на глубину до 70 километров.

Жданов отметил, как только появляется информация о районе сосредоточения оккупантов, туда летят либо высокоточные боеприпасы артиллерии на 75 километров, либо система HIMARS, либо "Ураган", либо "Смерч".

Посмотрите, какие потери в технике – 20 единиц. Это очень много – 20 танков, 22 боевых бронированных машин. Это очень много. Фактически танковый батальон, а также ББМки – это еще один мотострелковый батальон – мы уничтожили за сутки,

– акцентировал Олег Жданов.

"Плюс там около 900 человек личного состава. Это все вследствие того, что они увеличили плотность войск", - добавил военный эксперт.

Смотрите видео: Олег Жданов о потерях среди украинских и российских военных

Он рассказал, что ВСУ не идут в лобовые атаки, поэтому несем меньшие потери и бережем людей. Для того чтобы вести наступление у нас есть малочисленные специально обученные маневренные группы, обеспечивающие освобождение наших территорий от российских захватчиков. Такую тактику мы применяем, поэтому наши потери в разы меньше.

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