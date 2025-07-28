Связано с Китаем: почему новый дедлайн Трампа для Путина составляет 10 – 12 дней

Трампа сократил срок для того, чтобы Путин заключил сделку до 10 –12 дней. Вероятно, это связано с международными отношениями между США и Китаем.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп заключил выгодную сделку с Европой именно благодаря войне России против Украины. Сейчас он может использовать эту войну как инструмент давления на Китай.

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Почему именно 10 – 12 дней?

По мнению Рейтеровича, вполне вероятно, что Трамп действительно воспользуется такой тактикой против Китая.

"Почему именно 10 – 12 дней? Потому что встреча с лидером Китая потенциально может состояться в начале сентября. И к тому времени надо решить несколько важных вопросов. В частности, 12 августа заканчивается действующее соглашение между США и Китаем по пошлинам – те, которые держали на определенном уровне. Поэтому нужно или продолжить этот переходный период, или уже договариваться о новых условиях. Возможно, Трамп просто решил все сделать быстро", – сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что внутри США это будет выглядеть для избирателей как положительный сигнал по росту рейтинга американского президента. Мол, он за месяц достиг договоренностей с Европой, с Китаем, а уже в следующем месяце, возможно, завершит российско-украинскую войну.

Для Трампа это было бы чрезвычайно выгодно с точки зрения имиджа и политических рейтингов. Теперь остается только найти действенный механизм воздействия на Россию – и воспользоваться им.

Американская нефть подорожала

Игорь Рейтерович отметил, что когда Трамп заключил соглашение с Европой, речь идет о том, что Европа, которая ранее покупала американские энергоносители на 250 миллиардов долларов, теперь будет покупать их на 750 миллиардов.

Это будет происходить, в частности, за счет сокращения закупок со стороны России, которая все еще поставляет энергоносители на европейский рынок. Хотя и не в таких объемах, как до 2022 года, Россия все же имеет рынки сбыта – Венгрия, Словакия, Мальта, Кипр, Болгария.

Это как минимум те страны, которые так или иначе остаются зависимыми от российской нефти, и Россия до сих пор получает с этого прибыль.

Важно! Соглашение с Европейским Союзом повлияло на цены на американскую нефть. В частности, Brent подорожала на 20%, а West Texas Intermediate – на 15%. В то время российская нефть обвалилась.

"Теперь все это сойдет на нет, и цена на российскую нефть начнет снижаться. Кроме того, последней неделе Индия действовала в этом направлении чрезвычайно активно. Сейчас это является ключевым маркером для дальнейшего развития событий. Я не исключаю, что США уже о чем-то договорились с Индией, а Трамп, не озвучивая эти договоренности публично, уже начал усиливать давление на Россию. Ведь он прекрасно понимает, что Индия уже фактически вышла из этой схемы. А Индия, напомню, обеспечивала от 25 до 40% доходов России от торговли нефтью", – сказал Рейтерович.

Он добавил, что Индия заявила: если будут введены определенные санкции, она будет покупать нефть у других поставщиков. Они уже на всякий случай нашли новых торговых партнеров. Возможно, и это стало одной из причин активизации действий Трампа.