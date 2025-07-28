Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп уклав вигідну угоду з Європою саме завдяки війні Росії проти України. Наразі він може використати цю війну як інструмент тиску на Китай.

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Чому саме 10 – 12 днів?

На думку Рейтеровича, цілком ймовірно, що Трамп і справді скористається такою тактикою проти Китаю.

"Чому саме 10 – 12 днів? Бо зустріч із лідером Китаю потенційно може відбутися на початку вересня. І до того часу треба вирішити кілька важливих питань. Зокрема, 12 серпня закінчується чинна угода між США та Китаєм щодо мит – ті, які тримали на певному рівні. Тож потрібно або продовжити цей перехідний період, або вже домовлятися про нові умови. Можливо, Трамп просто вирішив усе зробити швидко", – сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що всередині США це виглядатиме для виборців як позитивний сигнал щодо зростання рейтингу американського президента. Мовляв, він за місяць досяг домовленостей з Європою, з Китаєм, а вже наступного місяця, можливо, завершить російсько-українську війну.

Для Трампа це було б надзвичайно вигідно з точки зору іміджу та політичних рейтингів. Тепер залишається лише знайти дієвий механізм впливу на Росію – і скористатися ним.

Американська нафта подорожчала

Ігор Рейтерович зазначив, що коли Трамп уклав угоду з Європою, йдеться про те, що Європа, яка раніше купувала американські енергоносії на 250 мільярдів доларів, тепер купуватиме їх на 750 мільярдів.

Це відбуватиметься, зокрема, за рахунок скорочення закупівель з боку Росії, яка все ще постачає енергоносії на європейський ринок. Хоч і не в таких обсягах, як до 2022 року, Росія все ж має ринки збуту – Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр, Болгарія.

Це щонайменше ті країни, які так чи інакше залишаються залежними від російської нафти, і Росія досі отримує з цього прибуток.

Важливо! Угода з Європейським Союзом вплинула на ціни на американську нафту. Зокрема, Brent подорожчала на 20%, а West Texas Intermediate – на 15%. У той час російська нафта обвалилась.

"Тепер усе це зійде нанівець, і ціна на російську нафту почне знижуватися. Крім того, останнього тижня Індія діяла в цьому напрямі надзвичайно активно. Зараз це є ключовим маркером для подальшого розвитку подій. Я не виключаю, що США вже про щось домовилися з Індією, а Трамп, не озвучуючи ці домовленості публічно, вже почав посилювати тиск на Росію. Адже він чудово розуміє, що Індія вже фактично вийшла з цієї схеми. А Індія, нагадаю, забезпечувала від 25 до 40% доходів Росії від торгівлі нафтою", – сказав Рейтерович.

Він додав, що Індія заявила: якщо будуть запроваджені певні санкції, вона купуватиме нафту в інших постачальників. Вони вже про всяк випадок знайшли нових торговельних партнерів. Можливо, і це стало однією з причин активізації дій Трампа.