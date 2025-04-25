На что пойдет Путин, чтобы удержать Трампа в переговорах

Дональд Трамп обещает в течение следующих двух недель определиться с участием США в переговорах между Россией и Украиной, если в ближайшее время не удастся достичь прогресса.

Трамп выдает желаемое за действительное?

Через 2 недели – это как раз 8 – 9 мая. Тогда будет 80-я годовщина победы во Второй мировой войне, а также парад в Москве, который является одним из главных политических событий для Владимира Путина. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Трамп может считать, что до этой даты Путин вынужден найти вариант выхода из ситуации, который позволит ему продемонстрировать свое миролюбие и "победу" в так называемой "СВО". Если Путин не сделает такого подарка на 100 дней президентства Трампа, то на свой главный праздник должен согласиться с какой-то договоренностью, которая, по словам Трампа, будет воспринята и Украиной, и Европой.

Трамп убеждает, что продолжает давить на Россию. Однако никаких примеров этого, а также реальных инструментов для давления не приводит. Кстати, он и не сказал, что преступления Путина против гражданского населения Украины является какой-то проблемой для продолжения дальнейших переговоров. Хотя у Трампа прямо спросили, насколько обстрел Киева мешает переговорному процессу, и получили прямой ответ, что это не является препятствием.

Кстати, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что удар Путина по Украине 24 апреля был ужасным, но вместе с этим напомнил, что войну нужно заканчивать. Трамп подтвердил это мнение и пообещал серьезные результаты уже в течение следующих нескольких дней.

Возможно, у американского президента есть ожидания от переговоров, которые должен провести в Москве его специальный представитель Стив Уиткофф. Хотя до сих пор Уиткоффу не удавалось добиться никаких реальных результатов от Путина. Те заявления, которые произносят российские чиновники и Путин, в принципе не оставляют никаких сомнений, что Россия не отказывается от жестких требований к Украине.

Остается под большим знаком вопроса, не выдает ли Трамп желаемое за действительное, чтобы скрыть фиаско своих переговорных усилий. Сейчас американский президент явно не определился с тем, какой будет его тактика, если его поражение в отношении Путина заметят. Трампу не сможет объяснить свое реальное влияние на российского лидера.

На какие уступки пойдет Россия

Когда у Трампа спросили об уступках, на которые должна пойти Россия, чтобы завершилась война, он сказал, что сам факт сохранения украинского государства и то, что Россия не будет захватывать новые украинские территории – уже является значительной уступкой со стороны России. Таким образом в глазах американского президента легитимизируется достояние России на украинских территориях и все разрушения, которые она осуществила в течение 11 лет жестокого конфликта.

Если считать, что единственной уступкой со стороны России является тот факт, что она не будет продолжать войну и захватывать новые украинские территории, то:

во-первых, чем должна уступить Украина;

во-вторых, почему в такой ситуации Россия должна отказаться от своих агрессивных целей;

в-третьих, каковы инструменты, которые заставят Путина действительно прекратить военные действия на линии фронта?

Сейчас я знаю только один такой инструмент – это очевидное нежелание Путина прекращать переговоры с Трампом. Очевидно, российский президент хочет использовать тот факт, что его американский коллега позволил ему прервать международную изоляцию.

Таким образом он продемонстрировал, что усилия по изоляции агрессивной страны, которая разрушила международное право и занимается ежедневными преступлениями на чужой земле, является абсолютно неэффективным механизмом воздействия на ее руководство.

Мы видели, насколько нервно в российской столице восприняли угрозы Трампа отказаться от участия в переговорном процессе. Как видим, и сейчас американский президент дает понять, что такое решение действительно может быть принято, если не будет очевидного прогресса в российско-украинской войне, и если Россия не пойдет на определенные уступки. Белому дому остается только понять, каким должен быть уровень этих уступок со стороны Путина, чтобы удержать Трампа в переговорном процессе. Ответ на этот вопрос мы можем узнать в следующие дни и недели.