Россия использует Telegram для связи на поле боя и организации диверсий, – Politico

Telegram широко используется российскими военными для связи на поле боя из-за проблем с развертыванием собственной системы безопасной связи.

Кроме этого, это также инструмент распространения пропаганды и вербовки диверсантов. Об этом говорится в материале издания Politico.

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Как Россия использует Telegram

"Практически задержали начальника связи российской армии", – цитирует Politico сообщение в Telegram одного из российских военных блогеров.

Еще в одном блоге сообщили, что российские специалисты работают над альтернативой Telegram, но главное управление связи российской армии "не проявило реального интереса" в том, чтобы получить такую систему на вооружение российских войск.

Назар Токарь, руководитель Kremlingram, группы активистов-расследователей, изучающих безопасность Telegram и его потенциальные связи с Кремлем, сказал изданию, что "россияне все делают через Telegram".

"Они (россияне – 24 Канал) вербуют агентов и людей для противодействия. Сегодня в Украине популярна кампания по вербовке людей, которые бы жгли украинские военные автомобили. И это достаточно успешно. С его помощью они координируют свои военные действия", – отметил Токарь.

Он отметил, что в то время как Кремль ограничил большинство других платформ социальных медиа, Telegram не был запрещен или ограничен. Это несмотря на то, что Дуров, согласно его же словам, сбежал из России в 2014 году после того, как Кремль требовал доступа к данным его предыдущей социальной сети "Вконтакте" об украинских продемократических протестующих, участвовавших в революции 2014 года.

Токарь считает, что Telegram гораздо важнее для России, чем для Украины.

"Я думаю, что россияне паникуют, потому что они пытаются предусмотреть возможные результаты для своего важного инструмента коммуникации и пытаются защитить себя и удалить оттуда информацию. Но все будет зависеть от правительства Франции и судов – посадят ли они Дурова, или договорятся и отпустят его, а он в ответ предоставит им какую-то информацию – мы пока не знаем", – сказал он.

Напомним, что, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. Все, что известно о задержании Дурова – читайте в материале 24 Канала.