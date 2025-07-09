Об этом сказал в эфире 24 Канала политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной. Он предположил, что у руководства Евросоюза есть опасения: не все страны захотят проголосовать за применение 7-й статьи ЕС, чтобы не создать прецедент для себя.

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Какая тактика вредит евроинтеграции

Поэтому они не решаются сделать шаг для дисциплинирования Словакии и Венгрии с нынешними руководителями.

Вот оно и не сдвигается с места. Наоборот, я слышал о таких инфантильных подходах: мол, давайте с Украиной технические вопросы позакрываем до голосования, которые должны быть, так? И подождем, когда, возможно, Виктора Орбана в следующем году не изберут,

– сказал Олег Лесной.

Он добавил, что не стоит полагаться на выборы. На поведение этих политиков смотрят и другие государства, которые считают это выгодной позицией, что позволяет шантажировать, но в результате – получать желаемое для себя. Это, по словам Лесного, является неприятной тенденцией в ЕС.

Важно! В Польше провели опрос относительно поддержки Украины и отношения к ее вступлению в НАТО и ЕС. Несмотря на то, что Польша оказывала значительную помощь после начала российского вторжения, сейчас 46% респондентов считают, что военную поддержку следует сократить или прекратить. Большинство опрошенных выражают обеспокоенность из-за возможной недобросовестной экономической конкуренции, коррупцию в Украине и риск эскалации конфликта в случае военной интеграции.

Напомним, что комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выразили поддержку евроинтеграции Украины и ее вступления в НАТО. 7 июня они провели совместное заседание в городе Бирштонас, по итогам которого обнародовали заявление.

В нем подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отмечено, что победа над Россией и членство Украины в НАТО являются ключевыми условиями справедливого и длительного мира в Европе. Отдельно подчеркнута важность вступления Украины в Альянс как основы евроатлантической безопасности.