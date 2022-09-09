У российских туристов есть лазейки, – депутат Европарламента об остановке упрощенного визового режима

Европейский Союз приостановит соглашение с россией об упрощенном визовом режиме. Это приемлемое решение, но все равно можно было поступить еще жестче.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, отмена упрощенного визового режима – четкий сигнал россиянам. Теперь им будет труднее получить визы, и они немного подорожают. Впрочем, все равно существуют определенные лазейки, позволяющие им въезжать в определенные государства.

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Нужно было принять другое решение

По мнению Ауштрявичюса, это недостаточно жесткое решение по отношению к россиянам. Несмотря на то, что визы теперь будут стоить 80 евро и делаться дольше, это все равно полностью не остановит российских туристов от поездок в Грецию, Испанию или Италию. Поэтому он считает это решение приемлемым, но недостаточно хорошим.

Россия использует разные гибридные способы воздействия, в том числе и энергетическую войну. А мы все еще улыбаемся и думаем, что на нас напрямую это не повлияет. Это самообман. Это решение, как его называют "брюссельский компромисс", четко показывает, что окончательного перелома в мышлении европейских политиков еще нет.

– отметил Ауштрявичюс.

Страны Балтии и Польша закрывают въезд для россиян

По словам Ауштрявичюса, решение запретить въезд россиянам с шенгенскими визами – реакция на все зверства, которые российские военные совершают против украинцев. Он убежден, что эта инициатива может быть очень практической.

Учитывая "закрытое небо" для российских самолетов, некоторым россиянам будет выгоднее ехать на автомобиле в Европу. Но теперь они не смогут пересечь границу с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Будет больше попыток пересекать белорусско-литовскую границу на автомобиле с российскими номерами. Это решение может быть очень практичным. Мы уже подтвердили, что с 19 сентября будем использовать эти меры. Это – определенная граница,

– подчеркнул евродепутат из Литвы.

Ауштрявичюс об отмене упрощенного визового режима ЕС с россией: смотрите видео

Напомним, с 19 сентября россияне не смогут въезжать в страны Балтии и Польши с шенгенскими визами. Запрет даже будет распространяться, если оккупанты получили "шенген" в третьих странах.

Несмотря на это, некоторые россияне смогут попасть в эти государства – если едут к родственникам или приезжают по гуманитарным причинам.