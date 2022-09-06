Шольц объяснил, почему Германия не предоставила Украине танки

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине. Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением.

Германия готова давать Украине ПВО и артиллерию

Соответствующее заявление Шольц сделал, когда комментировал, что Германия не отправила Украине танки. Он заявил, что Германия месяцами снабжает Украину тяжелым вооружением.

Кстати Шмигаль уехал в Германию и встретился с президентом Штайнмайером: итоги разговора

В частности, по его словам, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, реактивных системах залпового огня, Panzerhaubitze 2000. Он подчеркнул, что прервал историческую политику, согласно которой Германия не предоставляла вооружения.

Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки,

– сказал Шольц.

Отвечая на вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, Шольц упомянул статью президента США Джо Байдена в The New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в "Группе семи".

Он отметил, что Германия не будет действовать сама, а "тесно будет координировать действия с союзниками".

"Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", – рассказал канцлер Германии.

Также Шольц сказал, что Германия может передавать Украине системы ПВО и артиллерию.

Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию,

– резюмировал он.

Шмигаль и Шольц встретились в Германии

6 сентября появилась информация, что Шольц отклонил прошение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Среди прочего говорилось о поставке немецкой промышленностью самых современных танков Leopard 2.

Как известно, перед визитом в Германию Шмигаль призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российских захватчиков.

Шмигаль после встречи с Шольцом заявил, что у Украины и Германии "есть общее видение о необходимости наращивать поставки тяжелого вооружения".

Ранее – Шольц не хочет прекратить общение с путиным: смотрите видео