Шольц объяснил, почему Германия не предоставила Украине танки
Источник:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине. Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением.
Германия готова давать Украине ПВО и артиллерию
Соответствующее заявление Шольц сделал, когда комментировал, что Германия не отправила Украине танки. Он заявил, что Германия месяцами снабжает Украину тяжелым вооружением.
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В частности, по его словам, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, реактивных системах залпового огня, Panzerhaubitze 2000. Он подчеркнул, что прервал историческую политику, согласно которой Германия не предоставляла вооружения.
Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки,
– сказал Шольц.
Отвечая на вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, Шольц упомянул статью президента США Джо Байдена в The New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в "Группе семи".
Он отметил, что Германия не будет действовать сама, а "тесно будет координировать действия с союзниками".
"Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", – рассказал канцлер Германии.
Также Шольц сказал, что Германия может передавать Украине системы ПВО и артиллерию.
Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию,
– резюмировал он.
Шмигаль и Шольц встретились в Германии
- 6 сентября появилась информация, что Шольц отклонил прошение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Среди прочего говорилось о поставке немецкой промышленностью самых современных танков Leopard 2.
- Как известно, перед визитом в Германию Шмигаль призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российских захватчиков.
- Шмигаль после встречи с Шольцом заявил, что у Украины и Германии "есть общее видение о необходимости наращивать поставки тяжелого вооружения".
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