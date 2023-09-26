Речь идет о ситуации с экс-генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе, который оказался под санкциями США за связи с властями России, также он имеет российское гражданство. Такое мнение 24 Каналу озвучил грузинский политолог Гела Васадзе.

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Экс-генпрокурор Грузии с российским гражданством

Гела Васадзе считает, что власти Грузии сделали заявление, что якобы ГУР готовит "переворот" в Грузии, чтобы отвлечь внимание от ситуации с бывшим генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе. США наложили на него санкции, потому что, очевидно, он помогает России обходить международные санкции.

Это очень серьезно. Был скандал. Санкции – это значит блокировка счетов. Сначала Нацбанк заявил, что если санкции международные, то блокируют счета. После того сказали, что он гражданин Грузии, чтобы заблокировать ему счета, необходимо решение суда. После этого наши ведущие банки сказали, что для них нацбанк – не приказ, счета Парцхаладзе заблокируют,

– рассказал он.

Имя Парцхаладзе содержится в перечне подсанкционных лиц Управления контроля за иностранными активами Минфина США. Оказывается, что у экс-генпрокурора Грузии грузинское и российское гражданство.

"Это значит, что его должны лишить грузинского гражданства. Здесь возникла смешная ситуация. Дом юстиции сказал, что лишает его гражданства. А президент Грузии заявила, что не подпишет, потому что якобы нужно все расследовать. Но расследовать можно без грузинского гражданства", – заметил политолог.

Обратите внимание! Отар Парцхаладзе был генпрокурором Грузии с ноября по декабрь 2011 года. Его назначение стало одним из первых кадровых решений правительства, сформированного связанной с Иванишвили партией "Грузинская мечта". Парцхаладзе ушел в отставку через месяц, когда выяснилось, что он имеет судимость в Германии: в 2001 году его привлекали к ответственности за кражу и разбой.

Грузия может не получить статус кандидата в ЕС

Политолог убежден, что грузинские власти делают все, чтобы не получить статус кандидата в ЕС. В то же время они боятся протестов, которые, скорее всего, будут проходить в Грузии.

Наши власти делают все, чтобы не получить статус кандидата в ЕС. Несмотря на то, что наши власти говорят, что делают все, чтобы выполнить 12 пунктов, на самом деле ничего не делают. Мне интересно, что это за 3 пункта, которые, как говорят власти Грузии, они выполнили. На самом деле есть большая угроза, что Грузии не предоставит статус кандидата в ЕС. Соответственно могут быть протесты,

– отметил Гела Васадзе.

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