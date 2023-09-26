Речь идет о ситуации с экс-генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе, который оказался под санкциями США за связи с властями России, также он имеет российское гражданство. Такое мнение 24 Каналу озвучил грузинский политолог Гела Васадзе.
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Экс-генпрокурор Грузии с российским гражданством
Гела Васадзе считает, что власти Грузии сделали заявление, что якобы ГУР готовит "переворот" в Грузии, чтобы отвлечь внимание от ситуации с бывшим генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе. США наложили на него санкции, потому что, очевидно, он помогает России обходить международные санкции.
Это очень серьезно. Был скандал. Санкции – это значит блокировка счетов. Сначала Нацбанк заявил, что если санкции международные, то блокируют счета. После того сказали, что он гражданин Грузии, чтобы заблокировать ему счета, необходимо решение суда. После этого наши ведущие банки сказали, что для них нацбанк – не приказ, счета Парцхаладзе заблокируют,
– рассказал он.
Имя Парцхаладзе содержится в перечне подсанкционных лиц Управления контроля за иностранными активами Минфина США. Оказывается, что у экс-генпрокурора Грузии грузинское и российское гражданство.
"Это значит, что его должны лишить грузинского гражданства. Здесь возникла смешная ситуация. Дом юстиции сказал, что лишает его гражданства. А президент Грузии заявила, что не подпишет, потому что якобы нужно все расследовать. Но расследовать можно без грузинского гражданства", – заметил политолог.
Грузия может не получить статус кандидата в ЕС
Политолог убежден, что грузинские власти делают все, чтобы не получить статус кандидата в ЕС. В то же время они боятся протестов, которые, скорее всего, будут проходить в Грузии.
Наши власти делают все, чтобы не получить статус кандидата в ЕС. Несмотря на то, что наши власти говорят, что делают все, чтобы выполнить 12 пунктов, на самом деле ничего не делают. Мне интересно, что это за 3 пункта, которые, как говорят власти Грузии, они выполнили. На самом деле есть большая угроза, что Грузии не предоставит статус кандидата в ЕС. Соответственно могут быть протесты,
– отметил Гела Васадзе.
Служба безопасности Грузии обвинила ГУР: коротко
- Служба государственной безопасности Грузии уверяет, что украинская военная разведка вместе с представителями грузинской оппозиции хочет использовать настроения общества, если Грузия не получит статуса кандидата в члены ЕС. Мол, даты октябрь – декабрь выбраны не случайно. В октябре Еврокомиссия зачитает промежуточный, а в декабре – итоговый отчет о готовности Грузии к получению статуса кандидата в члены ЕС.
- Там заявили, что массовые протесты и госпереворот в стране якобы "готовят" заместитель экс-министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили и командир "Грузинского легиона", которые воюет в Украине против российских войск, Мамука Мамулашвили.
- Мамука Мамулашвили и Оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" отвергают обвинения.
- Спикер МИД Олег Николенко заявил, что информация о якобы подготовке украинскими спецслужбами госпереворота в Грузии не соответствует действительности.
- Заметим, что Грузия, несмотря на осуждение российской агрессии не присоединилась к западным санкциям. Также летом Грузия возобновила авиасообщение с Россией.