Почему грузинский банк стал пособником российских оккупантов

Российские захватчики пытаются ввести на оккупированных территориях материковой Украины собственную "банковскую и финансовую систему".

Кроме объявления о преступном внедрении на этих украинских территориях так называемой "рублевой зоны", оккупанты заявили о противоправном "захождении" на эти украинские территории так называемого "Международного расчетного банка". Такую же "финансовую модель" с тем же "банком" оккупанты ранее, в 2018 году, внедрили в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Банк-фейк

"Международный расчетный банк" полностью фейковый, ведь когда-то он был зарегистрирован в России, и после заведения его структур на оккупированные территории Украины с весны 2019 года, очевидно, во избежание санкций для себя российский Центробанк "лишил его лицензии".

Поэтому этот банк был "перерегистрирован" из квартиры в московских Щербинках в оккупированный россиянами грузинский Цхинвали, в фейковую "юрисдикцию Южной Осетии". В середине мая 2022 года российские оккупанты открыли в захваченном ими помещении "Ощадбанка" в Мелитополе на улице Героев Украины, 20 "отделение" указанного "Международного расчетного банка".

Примечательно, что российские захватчики не только заставляют предпринимателей оккупированной территории "открывать рублевые счета" в указанном "банке", но и требуют получать для этого "пакеты российского оператора мобильной связи", которые в настоящее время пытаются массово распространять среди населения.

Грузинский след

Ассоциация внимательно отследила позицию властей Грузии по поводу деятельности "Международного расчетного банка" на оккупированной территории этого государства и не нашла в открытых источниках никаких уведомлений о санкциях или уголовном реагировании на такую "финансовую активность".

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При этом общих заявлений Тбилиси в этом измерении о "непризнании оккупационного режима" в Цхинвали недостаточно, ведь "Международный расчетный банк" с 2019 года стал орудием российской агрессии против Украины и средством совершения агрессором военных преступлений, массовых нарушений прав человека на оккупированной территории Украины.

Грузия несет за его действие часть ответственности согласно международному праву.

Поэтому АРК официально обратилась к нынешним властям Грузии с соответствующими обращениями и запросами, ответы на которые не получила.

Это было ожидаемо, ведь в финансовых изданиях не исключается определенная связь самого мощного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, фактически контролирующего нынешнюю грузинскую политическую власть и имевшего мощное участие в российском финансовом рынке, с соответствующим "банком".

В таких обстоятельствах Ассоциация была вынуждена сообщить должным образом дипломатическим институциям европейских стран о невыясненной роли нынешней грузинской власти в деятельности "Международного расчетного банка".

Европейская история

В настоящее время АРК имеет сообщение о реагировании демократических стран Центральной Европы на продолжающуюся российскую банковскую и финансовую агрессию. В настоящее время власти Румынии принимают активные меры по выходу собственной страны из других подконтрольных агрессору финансовых учреждений, а именно – Международного банкп экономического сотрудничества и Международного инвестиционного банка, в которых Россия является основным акционером. Такие действия отмечены и в других европейских странах.

Следует объяснить, что эти два банка традиционно использовались агрессором для реализации аналогичных задач, поставленных российскими спецслужбами перед "Международным расчетным банком", но – в странах Центральной Европы. Именно Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Венгрия еще с советских времен были миноритарными акционерами этих учреждений, которые до 1992 года должны были обеспечивать советскую экспансию в Совете Экономической Взаимопомощи. Кроме агрессора и европейских государств акционерами банков являются Монголия и Вьетнам.

Примечательно, что параллельно с переносом "Международного расчетного банка" в грузинский Цхинвали Москва начала перевод Международного инвестиционного банка в "дружественный" Будапешт. Венгерская оппозиция последовательно называет это финансовое учреждение "банком-шпионом" и потребовала от Венгрии выхода из банка после вторжения России в Украину, что правительство Орбана, конечно, отклонило.

Коррупция топ-уровня

В то же время, агрессор постоянно заявляет о том, что Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк "созданы путем заключения межправительственных соглашений", и на них не распространяются санкционные ограничения Европейского Союза.

При этом вместе с регистрацией фейкового "банка" в Цхинвали и переводом другого подобного банка в Будапешт агрессор "распространил" функционал этих структур на постсоветском пространстве. В том же 2019 году упомянутый Международный банк экономического сотрудничества заключил Генеральное соглашение о финансировании с Белорусским народным банком, "БНБ-Банк", являющемся эмитентом белорусской внутренней платежной системы "Белкарт".

В таких условиях не удивляет, что конечным владельцем "БНБ-Банк" является коммерческий "Банк Грузии" как крупнейший коммерческий банк этой страны, деятельность которого без учета желаний упомянутого г-на Иванишвили считается фантастической.

Очевидно, европейские страны будут в дальнейшем разоблачать и реагировать на преступные деяния российских агрессоров в рамках Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка и "Международного расчетного банка" и роль в этих международных преступлениях грузинских и венгерских чиновников и олигархов, которые, очевидно, имеют постоянные контакты с российскими спецслужбами.