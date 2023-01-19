В Украине не осталось ни одной, – Жданов объяснил, почему и сколько крылатых ракет передали России

Россия использует при массированных обстрелах украинские крылатые ракеты, переданные в рамках Будапештского меморандума.

Военный эксперт Олег Жданов во время стрима рассказал, почему Украина не атакует этими же ракетами. 24 Канал.

Внимание Британская разведка также подтвердила, что россияне устроили по дому в Днепре ракетой Х-22.

В первую очередь, потому что в Украине их осталось – 0. По словам эксперта, "мы передали все, что было ликвидно: не только Ха-22, но и Х-55".

Жданов заметил, что всего в рамках Будапештского меморандума Украина передала России 385 крылатых ракет.

Все, что было ликвидно, мы передали. Все, что было технически неисправно или учебно-боевое – было разрезано на металлолом. У нас нет ни одной этой ракеты,

– подчеркнул Жданов.

Россия использует для атак по Украине Х-22: главное

Во время массированной ракетной атаки 14 января российские террористы попали ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Такие ракеты используются для уничтожения авианосных групп в море.

Предварительно оккупанты обстреляли таким оружием торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны сбить не могут. В частности, за 10 месяцев войны это не удалось сделать ни разу.

Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни единиц.

Согласно Будапештскому меморандуму, Украина, где в то время был размещен третий по размеру ядерный потенциал среди всех государств мира, взяла на себя обязательство стать безъядерным государством. К 1996 году она выполнила свои обязательства и уничтожила 2000 стратегических ядерных боезарядов, унаследованных от СССР.

В Украине не осталось ракет Х-22: смотреть видео