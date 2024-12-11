Слабый спрос и высокий риск: почему инвесторы не готовы вкладывать и что будет с металлургией Европы

Ситуация в Украине остается сложной, и пока нет никакого замедления войны. Наоборот – за последние полгода военные действия стали еще более интенсивными, и инвестиционный климат все еще не способствует вложениям в Украину.

Поэтому Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности для того, чтобы привлекать крупные инвестиции в страну, в частности в зеленую металлургию. Об этом рассказал генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в интервью для Bloomberg TV, сообщает 24 Канал.

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Инвестиционный климат все еще не способствует вложениям в Украину. Однако, как игрок на международной арене, особенно на европейских рынках, Метинвест решил начать проект строительства завода по производству зеленой стали в Италии. Этот завод станет пилотным проектом для нас и нашего партнера Danieli, чтобы восстановить украинскую металлургическую промышленность после окончательного завершения войны,

– говорит Рыженков.

Он подчеркнул, что замораживание войны недостаточно для притока инвестиций: Украина уже имела опыт с Минскими договоренностями. Поэтому сейчас нужны надежные гарантии безопасности для Украины, и только это поможет привлечь крупные инвестиции в страну, в частности в зеленую металлургию. Сейчас же, по его словам, частные инвесторы просто не вкладывают средств в Украину: сюда идут деньги от правительств европейских и других стран мира, а также государственные инвестиции.

"Наш проект в Италии стоимостью 2,5 миллиарда евро будет финансироваться преимущественно при поддержке кредитных средств европейских финансовых институций, в частности государственных и общественных средств. Но когда мы говорим об Украине, нам понадобится такой же объем инвестиций, чтобы изменить украинскую металлургическую промышленность. Именно поэтому я подчеркиваю: без окончательного завершения войны и надежных гарантий безопасности реализация этих планов в ближайшем будущем выглядит маловероятной. Трудно представить, чтобы инвесторы согласились вкладывать значительные средства в модернизацию украинской металлургической отрасли в нынешних условиях", – говорит он.

Рыженков также отметил, что Метинвест открыт к любым проектам, которые могут обеспечить синергию с ресурсной базой компании в Украине.

"Мы рассматриваем возможности приобретения и модернизации мощностей, которые имеют потенциал в производстве декарбонизированной стали. Все эти активы в основном расположены в Южной и Восточной Европе, а это регион нашей деятельности, и именно поэтому они привлекают наше внимание. Сейчас спрос в металлургической отрасли остается слабым, особенно в Европе. Но сталь остается наиболее универсальным материалом в мире, поэтому мы готовы инвестировать сегодня, чтобы воспользоваться преимуществами будущего роста", – резюмировал он.

Как известно, в 2024 году компания Метинвест Рината Ахметова с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий увеличила отчисления налогов на 38% – до 15,2 миллиарда гривен. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 миллиарда гривен в 2023 году.