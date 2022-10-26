Помощь с ядерным вооружением: ученая объяснила, почему Иран сотрудничает с Россией

Иран поставляет России вооружение, используемое ею для кровопролитной войны в Украине. Зачем иранским властям подвергать себя еще большей мировой изоляции, помогая стране-агрессору.

На этот вопрос дала ответ ученая и автор книги "Наследство от бомбы: распад СССР и ядерное разоружение Украины" Марьяна Буджерин в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте полностью интервью О ядерном разоружении России и выгоде Ирана от помощи Кремлю: интервью с ученой из США

Какие причины тесной дружбы Ирана и России

Иран продолжает поставлять россиянам дроны-камикадзе и даже готовится отправить баллистические ракеты. Ученая Марьяна Буджерин считает, что страны могли устроить бартер.

Учитывая, что оба государства находятся под санкциями, им выгодно сотрудничать. Например, Россия может научить Иран технологиям по добыче и обогащению нефти.

Примите во внимание Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины, – Foreign Policy

Россия может помогать Ирану с ядерным оружием

Страна-агрессор может также помогать в создании ядерного потенциала. Дело в том, что Иран давно хочет получить ядерное оружие.

Однако страны мира, в частности ЕС и Россия, пытались помешать этому процессу. Иран стремится обогатиться ураном в достаточном количестве, чтобы получить ядерное оружие.

В этом ему может помочь Россия, имеющая большой опыт в создании и тестировании ядерных ракет. В частности, Путин может поделиться с иранцами документацией производства или рассказать детали их тестирования.

Ученая отмечает, что Россия десятилетиями тестировала ядерное оружие и хорошо знает, как это делать. Чего не скажешь об Иране, у которого не было подобного опыта.

Вы можете сделать ядерную бомбу, но ее нужно еще припасовать к ракете, и гарантировать, что она улетит туда, куда нужно. Это действительно очень и очень тяжело. Пакистан и Северная Корея не могли этого сделать десятилетиями. То есть это вещи, которые Россия может предложить Ирану,

– объясняет Марьяна Буджерин.

Обратите внимание Опровергнуть не удастся: глава Израиля показал доказательства, что Россия атакует Украину иранскими БпЛА

Иран поставляет россиянам оружие: актуальные новости

Еще летом появилась информация о том, что иранское правительство поставляет России дроны-камикадзе. Однако обе страны это всячески опровергали, а Иран уверял, что он не поддерживает россиян в войне против Украины.

С началом осени путинские войска начали активно использовать иранские беспилотники. Они маркировали их русскими названиями и выпускали по территории Украины.

20 октября в ЕС утвердили санкции против иранских организаций, поставляющих дроны. Однако власти Ирана продолжают упорно врать о своей непричастности к поставкам и 25 октября предложили Украине совместно расследовать, откуда же в России их оружие.

К теме – полная версия интервью с ученой из США Марьяной Буджерин: смотрите видео