Как революции изменили отношение Запада к Украине

Западные ученые, эксперты аналитических центров и журналисты оказались не готовы к пониманию и обсуждению военной агрессии России ни в 2014-м, ни в 2022-м году. Некоторые из них придерживались (да и до сих пор придерживаются) нарративов Кремля о том, что "Украины не существует".

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Россия веками пыталась воплотить этот нарратив в жизнь, как прямыми войнами, так и гибридными методами. Среди наиболее распространенных методов, которые Россия использовала для того, чтобы стереть Украину с карты мира - присвоение истории Украины, претензия на украинские земли, включая Крым, как "исторически российские", академический ориентализм и посрамление украинцев за национализм.

Западная историография России продолжает использовать российскую имперскую парадигму 19 века с ее империалистическим взглядом на Украину. Согласно доминирующему кремлевскому нарративу, западные историки России изображают Украину как "ошибку истории", "придаток" России, происходящий вместе с Россией и Беларусью из "Киевской Руси" (в Средневековье России не было, Московское княжество и покоренные им земли было переименовано из Московии в Россию в 1721 году).

Западные историки и Кремль проводят линию русской истории от Киевской Руси через Владимиро-Суздальское княжество, Московию, Российскую империю, СССР и России. Украина лишь редко появляется в этой имперской парадигме. Российские историки изображают украинцев как "сквотеров", которые появились "на ровном месте" и "оккупировали исторически русские земли". Согласно таким представлениям, российские политики никогда не признавали независимость Украины.

Это привело к длительной тенденции среди западных ученых и политиков связывать судьбу Украины с судьбой России. До запуска Восточного партнерства ЕС в 2010 году ЕС считал, что не может пригласить Украину в членство без России. Потребовалась революция Евромайдана, вторжение 2014 и 2022 годов, чтобы ЕС неохотно изменил свое отношение и пришел к тому, чтобы рассматривать Украину как нечто отдельное от России.

Между тем, НАТО утверждало, что приглашение Украины к членству:

вызовет антагонизм со стороны России;

может еще больше разделить Украину, поскольку украинцы в южных и восточных регионах не поддерживают членство в НАТО.

Эти аргументы поддерживают два российских нарратива о "НАТО провоцирует Россию" и "разделенную Украину" и оба ошибочны. Россия прекрасно знает, что НАТО никогда не представляла для нее угрозы, а различия между украинскими регионами были гораздо меньше, чем Россия пыталась представить.

Где в истории с Крымом есть "расизм"

Более того, многие западные историки и политики считали Крым "всегда русским". Западные правительства оказывали давление на президента Петра Порошенко, чтобы он признал, что полуостров потерян навсегда. Действительно, президент Владимир Зеленский потребовал пересмотра Минских соглашений, чтобы возобновить обсуждение деоккупации Крыма.

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Рассмотрение начала истории Крыма с 1783 года, когда Российская империя аннексировала полуостров, игнорирует шесть веков жизни полуострова под властью киримлы (крымских татар). Если бы западные историки в Канаде, США и Австралии начали свою историю с основания Квебека, Джеймстауна и прибытия капитана Кука соответственно, их обвинили бы в расизме.

Начинать историю Крыма с 1783 года – это расизм, который является следствием использования западными историками России устаревших имперских нарративов 19 века.

Российские "эксперты экспертовичи"

К тому же университетами и аналитическими учреждениям с центрами, посвященными бывшему коммунистическому миру, преимущественно руководят исследователи России, которые доминируют в области постсоветских исследований и евразийских дел. Они поставляют основную массу внешних обозревателей специализированным журналам и выступают в роли "стражей" (т.е. цензоров) публикаций в них (я имею опыт работы со многими специализированными исследовательскими журналами).

Сомнительно, чтобы ученого или эксперта из Бразилии или Китая считали экспертом по всей Латинской Америке или Азии (а если бы он/она утверждал/-ла, что имеет необходимые знания, такое заявление восприняли бы достаточно скептически). Однако российские эксперты считают, что имеют право комментировать, писать и доминировать в анализе четырнадцати других бывших советских республик, и никто не подвергает сомнению ни это право, ни их экспертизу.

В частности, исследователи России преобладают среди экспертов, которых СМИ приглашают комментировать российское вторжение в Украину с 2014 года, несмотря на то, что они склонны смотреть на страну глазами Москвы. Их академический ориентализм очевиден, поскольку они главным образом используют российские источники, чтобы писать об Украине, и редко используют украинские источники.

Многие западные журналисты продолжают освещать бывший СССР из Москвы, как они это делали до 1991 года. Это укрепляет мнение западных исследователей России о том, что московские журналисты являются "экспертами" из России, Украины и остального бывшего СССР.

В конце концов некоторые западные исследователи России используют кремлевское определение термина "националисты" как синоним "нацистов". Это не имеет ничего общего с политологией, а только с советской пропагандой, подавлявшей национальные движения в СССР.

Украинский "националист" в СССР и России – это кто-либо, кто поддерживает независимость Украины и ее интеграцию в ЕС и не видит Украину частью Российской империи или так называемого "русского мира". Использование политологического определения национализма показало его слабость в Украине, где он имеет самую низкую электоральную поддержку в Европе.

Заметьте Кремль перешел важную линию, которая все меняет

Эти 5 методов породили стереотипы, преувеличения и ложные представления об Украине. Они проявлялись в том, что большинство западных исследователей России и многие политики соглашались с Кремлем в том, что Россия сможет "взять Киев за три дня". Несмотря на многочисленные описания России как глубоко коррумпированного мафиозного государства, западные эксперты верили, что русская армия была реформирована и считали русскую армию "второй в мире".

В то же время они в значительной степени недооценивали Украину. Согласно месседжам российской пропаганды Украину обычно изображали глубоко разделенной между "пророссийским" Востоком и "прозападным" Западом, "искусственной" страной и "несостоятельным государством".

Наиболее пророссийски настроенные из западных академиков повторяют кремлевский троп об Украине, которая якобы состоит из двух враждебных цивилизаций, юго-восток которой тесно связан с Россией. Некоторые даже зашли настолько далеко, что поставили под сомнение наличие крепких связей юго-востока с Украиной. Это было удивительно похоже на заявление президента Владимира Путина о том, что юго-восток Украины является "русской землей", ошибочно включенной Владимиром Лениным в состав Украины.

Почему украинцы другие, чем россияне

Начиная с 1991 года, многочисленные научные статьи были посвящены русскоязычному и языковому вопросу в Украине. Немногие западные исследования осуждали русификацию украинцев в России, СССР или оккупированных частях Украины. Любые попытки поддержать украинский язык подавались как "русофобия".

При отсутствии видения принципиальной разницы между путями Украины и России с 1991 года западным исследователям России трудно понять устойчивость, национальное единство и успехи ее вооруженных сил после полномасштабного вторжения 2022 года. Украинское общество устойчивее российского, потому что имеет хорошо развитое гражданское общество, которое является продуктом трех народных революций, успешно заставивших украинские правительства реагировать на требования граждан.

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Проводимая с 2014 года реформа децентрализации расширила полномочия местных элит и гражданского общества. Широкое волонтерское движение в Украине и более эффективные вооруженные силы являются продуктом горизонтально организованного общества граждан, обладающих собственной субъектностью.

Россия – это вертикально организованное общество субъектов, которые чувствуют, что не имеют свободы действий (соответственно, в России фактически нет волонтерского движения).

Украина прошла десоветизацию и десталинизацию с конца 1980-х по 2010 год, а с 2015 года – декоммунизацию. Путинская Россия пережила "ресоветизацию", утверждение религиозного культа "Великой Отечественной войны" (немецко-советской войны 1941 – 1945 годов) и реабилитацию диктатора Иосифа Сталина.

Большинство украинцев считают Сталина преступником, в то время как россияне преимущественно относятся к этому тирану положительно. Западные исследователи России уделяли мало внимания пропаганде Путиным культа Сталина, сопровождавшееся отрицанием или умалением его преступлений против человечности как части культа войны и ксенофобии, раздувавшихся его режимом.

Лишь некоторые западные исследования российских СМИ анализировали дегуманизацию украинцев в российских СМИ на протяжении более двух десятилетий, однако дегуманизация всегда предшествует геноциду. С момента полномасштабного вторжения российское телевидение ежедневно призывает к разрушению украинского государства и геноциду украинцев.

На Западе не поняли одержимость Путина Украиной

В совокупности эти события фактически породили интеллектуальный вакуум среди западных ученых, когда Путин опубликовал свое эссе "Об историческом единстве россиян и украинцев" в июле 2021 года. У западных исследователей России было немного интеллектуальных материалов для объяснения идеологических мотивов военной агрессии России против Украины и военных преступлений, совершенных русскими солдатами против украинцев.

Эссе Путина, опубликованное якобы одновременно с принятием решения о вторжении в Украину, стало кульминацией развития российского национализма от советского принятия украинцев как отдельного, хотя и близкого, народа до отрицания царской и белой эмиграцией (теми, кто убегал от большевизма в начале 20 века) как украинцев.

Советский режим признавал украинскую идентичность и украинский язык, а в Украины было формальное право на выход из СССР, прописанное в советской конституции. Сегодня Россия утверждает, что россияне и украинцы – "один народ", а украинский является диалектом русского.

Западные научные исследования России игнорировали традицию русского национализма от советского до царского и "белого" русского шовинизма и империализма. Поэтому они не могли понять путинскую одержимость Украиной или почему его взгляды на Украину как на государство, населенное невольными "малороссами", которые приветствовали бы его войска как "освободителей", оказались столь катастрофически ложными.

Российское вторжение в Украину продемонстрировало, насколько существенная перестройка нуждается в области исследований постсоветского пространства и евразийских вопросов. Чтобы ускорить эту давно назревшую перестройку, современные украиноведческие студии должны быть переведены с евразийских факультетов на европейские. Это побудило бы западных исследователей России рассматривать Украину как независимую нацию, а не как "сквотеров" на "исконной русской земле" или придаток России, а Крым как принадлежащий киримле в пределах украинских границ, а не россиянам.