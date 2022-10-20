Почему Израиль "заигрывает" с Россией и не хочет помогать оружием Украине: анализ политолога

Израиль отказался помогать Украине оружием, в том числе средствами противовоздушной обороны для защиты от иранских дронов-камикадзе, которыми атакует Россия. Наше государство ожидало изменения позиции в этом отношении, ведь Израиль и Иран враждуют.

Иранские дроны – не повод помогать Украине оружием

Однако, надеяться на открытую поддержку Украины Израилем не стоит даже с учетом регулярного использования иранского оружия. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

Обратите внимание Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого мало, – ОП

Простая истина, которую нужно было понять давно, и значительная часть уже поняла. Враг моего врага – не всегда мой друг, друг моего врага – не всегда мой враг, или, наоборот, мой друг – не всегда враг для моего врага,

– заметил он.

По словам политолога, это четко прослеживается, например, в отношениях Турции с Россией и Украиной, в Карабахском конфликте и отношениях Украины с Азербайджаном и Арменией и, конечно, в треугольнике Украина – Иран – Израиль.

Российское влияние на Израиль

Саакян подчеркнул, что то, что для Израиля Иран является врагом, не означает, что Израиль сразу станет другом и союзником для Украины. Ведь здесь есть еще и Россия, а в Израиле – большая русскоязычная диаспора, находящаяся под влиянием российских медиа и живущая российским дискурсом. Более того, Россия оказывает значительное влияние на электоральную ситуацию в Израиле, и там прекрасно осознают эти рычаги влияния и то, как они способны расшатать ситуацию внутри страны.

"Поэтому Израиль защищает себя и "заигрывает" с Россией, пытаясь сохранить хорошие отношения, чтобы не получить для себя внутриполитического негатива и не получить политический кризис", – пояснил политолог.

Поэтому, по его убеждению, об открытой помощи Украины Израилем не может идти речи, хотя существуют определенные окна возможностей для неоткрытой поддержки.

Олег Саакян о позиции Израиля по помощи Украине: смотрите видео

В какой помощи от Израиля нуждается Украина

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что нашему государству прежде всего нужна информация о мощностях и возможностях иранского ВКП, чтобы понимать, к чему нужно готовиться. Кроме того, Украина хотела бы получить от Израиля информацию об их опыте борьбы с иранскими беспилотниками и ракетами.

Конечно, самой информации будет мало, поэтому до категорического отказа Израиля Украина рассчитывала если не на средства ПВО, то по крайней мере на антидроновые технологии, позволяющие прерывать сигналы дрона со спутника, и соответствующие системы, которые могут уничтожать беспилотники.