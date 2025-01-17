Будет поэтапная деэскалация, которая начнется с обмена пленными. ХАМАС выпустит часть заложников, Израиль освободит из тюрем активистов (и боевиков) упомянутой политической силы в соотношении 1:30. А за военнопленных – 1:50. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Политические вопросы относительно будущего статуса Сектора Газа не поднимаются. То есть можно говорить о замораживании и возможности повторения кризиса через некоторое время. С одной стороны, это так. С другой – ключевым для анализа ситуации становится момент заключения соглашения. Вот с этим предлагаю разобраться.

В какой ситуации находился Израиль

После нападения ХАМАС Израиль должен был ответить и ответить мощно. Альтернатива – разрушение системы баланса, основанной на безусловном применении силы в ответ на недружественные действия в отношении израильских граждан. То есть демонстрация слабости израильского государства – именно так это восприняли бы как соседние страны, так и разного рода военизированные группировки.

Однако боевые действия в том виде, что мы наблюдали, создали политическую ловушку для Израиля. Военная победа могла обернуться крупнейшим геополитическим поражением. Причины перечислю далее.

1. Проведение политики (в частности при участии США) по формированию неформальной коалиции "сдерживания Ирана" в лице Турции, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии было остановлено.

2. Даже полная оккупация Сектора Газа не решала вопрос сопротивления местного населения.

3. Заметно меньшая поддержка действий Израиля со стороны европейских и американских элит:

решение МУС в отношении Нетаньяху и Галланта;

массовые выступления в поддержку палестинцев – Иран и ХАМАС переиграли Израиль;

явная пропалестинская позиция значительной части интеллектуалов ЕС и США;

риски нивелирования факта Холокоста как идеологемы, определяющей (или оправдывающей) "право" Израиля на активную защиту;

военная помощь со стороны США впервые за последние годы была поставлена под сомнение.

4. Риск масштабирования войны при затягивании противостояния с ХАМАС, а также меньшие возможности получения внешней помощи при негативных сценариях.

Поэтому для Израиля выбор лежал в трех плоскостях:

окончательно решить вопрос Сектора Газа, что означает террор и выдавливание местного населения (то есть геноцид);

продолжать боевые действия в текущем формате, надеясь на полное истощение противников;

использовать самый выгодный момент для выхода из конфликта.

Израиль выбрал третий вариант. Он, скорее, напоминает просто замораживание конфликта. Но замораживание, которое позволит использовать ситуацию себе на пользу.

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Политический фон

Для понимания причин решения израильского руководства стоит обратить внимание на ряд процессов, которые происходят в мире и регионе.

1. Операция протурецких сил в Сирии привела к политическому ослаблению Ирана и проиранских группировок (прежде всего "Хезболлы") в регионе.

2. Формирование новой власти в Сирии оставляет открытым вопрос баланса между различными этнорелигиозными группами. Уход или же ослабление России создаёт вакуум внешнего присутствия для обеспечения баланса. Проще говоря, неисламским группам населения (как и умеренным исламистам) необходимы внешнеполитические партнеры.

3. Изменение баланса сил в Ливане, где в результате сирийских процессов и операции Израиля "Хезболла" существенно потеряла влияние.

4. Ограничения в отношении российской нефти и российского газа увеличивают значимость отношений с арабскими государствами (прежде всего с арабскими монархиями) для США и ЕС. Дестабилизация на Ближнем Востоке, наоборот, для государств западной цивилизации представляется угрозой. Ситуация может измениться уже через несколько месяцев, но в этот период есть возможность для политической игры Израиля.

Двери возможностей для Израиля

На этом фоне Израиль идет фактически на заморозку без политического решения проблемы. А оно и не нужно. Это старт возможной политической комбинации, которая заключается в следующем:

Израиль выходит на заморозку в ситуации, когда ХАМАС и "Хезболла" существенно ослаблены;

есть шанс возобновить политический диалог с Турцией и благодаря этому укрепить свои позиции в Сирии и Ливане;

договоренность при посредничестве государства Персидского залива позволяет возобновить политику создания системы партнерских отношений с аравийскими монархиями. Катар как посредник тоже использует рост своей значимости (поставщик газа). Израиль играет на этом в своих интересах и демонстрирует готовность работать с ситуативными партнерами США в регионе;

ослабление ХАМАС приводит к изменению баланса сил в парламенте палестинской автономии;

остановив войну, Тель-Авив рассчитывает на остановку роста антиизраильских настроений среди элит ЕС и США;

замораживание войны "открывает двери" для Дональда Трампа в его желании продемонстрировать способность решать сложные проблемы мировой политики;

вопрос восстановления Сектора Газа может стать предметом торга. Проще говоря, Израиль получает возможность выбирать "партнера по восстановлению", в том числе и среди государств, которые не поддерживали ХАМАС;

ослабление ХАМАС и "Хезболлы" в любом случае приводит к временной деэскалации. Правительство Израиля может продемонстрировать это как свой бесспорный успех.

Так будет ли мир, или будет успех?

Следующие месяцы, вероятнее всего, станут самыми спокойными (с точки зрения безопасности) для Израиля за последние несколько лет. Это позволит руководству страны говорить о своем успехе.

На внешнеполитическом поле Израиль попытается развить контакты с "неисламскими" группами и партиями Сирии и Ливана. Равно как и с умеренными исламистами в обоих государствах. Израиль всячески будет способствовать возвращению ФАТХ к хоть частичному управлению в Секторе Газа. Последнее – сложная задача, учитывая историю отношений между крупнейшими палестинскими группировками. Однако она решаема, если вопрос восстановления отдадут под кураторство (не путать с полным контролем) администрации Западного Берега.

И, наконец, Израиль попытается построить партнерство с Турцией и возобновить диалог с аравийскими монархиями. США будут это поддерживать.

Приведет ли это к долгосрочному миру и решению палестинской проблемы? Вряд ли. Но может создать условия для поиска долговременного решения. И его реализацию, возможно, после новых обострений. Глубина и интенсивность этих обострений напрямую будут зависеть от успеха израильской политики на турецком и ливано-сирийском направлениях, а также от возможного создания партнерских отношений с рядом аравийских монархий.