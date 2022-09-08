Направлен на избирателей, – международник объяснил, почему Эрдоган назвал Западное вооружение "ломом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад отправляет Украине не оружие, а "лом". А также обвинил, что по отношению к россии осуществляют политику, которая "основана на провокациях".

В эфире 24 канала проректор УКУ и эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский прокомментировал, что антизападная позиция – не новинка для Турции. Эрдоган уже не в первый раз высказывается и поддерживает такую риторику.

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Эксперт отметил, что при этом странное заявление турецкого президента, назвав оружие – ломом.

Скорее всего, это турецкая бравада. Эрдоган таким образом пытается поставить свою позицию. Это общение со своим избирателем,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

Он объяснил, что пытается показать Эрдоган:

"Мы так сильны, мы так мощны, мы одни знаем, как правильно выстраивать этот дискурс".

"Мы не присоединяемся к Западу, у нас есть и гнет свою линию. Но эта линия дает определенные плюсы турецкому обществу".

"Не стоит оценивать, что Западное оружие является неким "ломом" – совершенно нет. Эрдоган это и сам прекрасно понимает. Это не мешает ему строить свой образ, как примирителя. Но строить его исключительно на антизападной риторике, которую Турция проводит длительное время." , – добавил Шеренговский.

Турция

Эксперт объяснил, что Турция в последние десятилетия искала свой путь. Даже кандидатство в ЕС – это очень символический шаг, который в действительности никому не нужен.

Турция хочет быть достаточно активным политическим игроком в своем регионе. Для турок это важно, что "мы можем навязывать свою повестку дня",

– объяснил Шеренговский.

"С другой стороны есть долгая традиция, которая есть не только у Эрдогана, а у многих авторитарных лидеров, – если нечем вдохновлять свою нацию во внутренней политике, то всегда упоминается внешняя", – добавил эксперт.

По его словам, у Турции есть большие экономические проблемы – идет огромная инфляция, которая длится уже не один год. Хотя Турция входит в 20 самых больших экономик мира, но на качество жизни турок, особенно небольших городов, это практически никак не влияет. Именно поэтому Эрдоган извлекает этот тезис о том, что смотрите зато нас все уважают.

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