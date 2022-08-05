Военный эксперт объяснил, почему Юг Украины является ключом к завершению войны с россией

Из-за успешного контрнаступления ВСУ, российские оккупанты стягивают на Юг свои войска. Если нам удастся выгнать оттуда оккупантов, это полностью переломит ход войны.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что Юг Украины часто называют "ключом" до завершения войны россии против Украины.

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По его словам, хорошая стратегическая предпосылка для продвижения линии огневого поражения вплотную к крымскому перешейку произойдет, если ВСУ удастся:

освободить правый берег Днепра,

опустить вниз оперативную линию в Запорожье, в частности отбить Новую Каховку,

осаждать Херсон и т.д.

"Мы уже имеем достаточное количество западного артиллерийского вооружения, и самое главное РСЗО HIMARS и MLRS 270. Это оружие показало свою эффективность в использовании украинцев", – сказал эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что если удастся эти линии подвинуть, то тогда действительно достижимость имеющихся у нас боеприпасов ставит под угрозу крымский перешеек, которым сейчас обеспечивается значительная часть оккупантов не только на Юге, но и на Востоке.

По его мнению, это действительно улучшит наши позиции и предисловия.

Если это произойдет, у противника останется только одна серьезная "артерия" – граница Луганской области. А это совсем другая история в части всеобщего противостояния,

– подчеркнул он.

Военный эксперт заметил, что он выступает против того, чтобы брать Херсон штурмом.

"Все потому, что этот город может стать "вторым Мариуполем или Северодонецком". Мы там понесли значительные потери, при том, что оборонялись, а не наступали", – сказал он.

Черник отметил, что брать штурмом городскую застройку – это потенциально кратные потери.

Наш враг подлый и он будет строить "живые щиты" и окапываться в городской зоне. Это самый плохой сценарий и штурмовать такой огромный город, на мой взгляд, неуместно. А осада и истощение противника рано или поздно проделает свою работу. Обезвоженные люди воевать не могут,

– ответил эксперт.

Петр Черник о контрнаступлении на Юге и планах путина: видео 24 канала



К слову, возле оккупированной россиянами Новой Каховки снова слышны взрывы. Херсонский активист объяснил, что там рядом есть поселок городского типа Новая Маячка, где оккупанты разместили еще одну целую армию в своем оперативном тылу на левом берегу.