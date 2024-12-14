Импичмент президента Южной Кореи: почему Юн Сок Ёля подозревают в госизмене

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Он будет отстранен от исполнения обязанностей, как только резолюция об импичменте будет доставлена в его офис.

Объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря поддержали 204 депутата, 85 выступили против, а 3 – воздержались. Окончательно решение об импичменте еще должен утвердить Конституционный суд страны.

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Важно. Президента Южной Кореи подозревают в государственной измене после того, как он объявил в стране военное положение. В стране уже отстраняли президента с должности в порядке импичмента. Речь о Пак Кын Хе, которую в 2017 году отстранили на фоне коррупционного скандала с участием ее подруги.

Почему объявили импичмент

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю выдвинули обвинения в государственной измене, что стало причиной инициирования процесса импичмента. Конфликт возник после того, как 3 декабря 2024 года президент неожиданно объявил военное положение.

Он объяснил этот шаг необходимостью защитить конституционный порядок и страну от "антигосударственных сил", но это вызвало широкий резонанс. Оппозиция, общественные организации и немалая часть общества увидели в этом нарушение Конституции и угрозу демократии, поскольку военное положение включало запрет политической деятельности и контроль над СМИ. Через 6 часов после введения режим был отменен под давлением парламента, что сделало его самым коротким в истории страны.

Процедуру импичмента инициировала оппозиционная Демократическая партия, обвинив президента в подрыве демократических принципов и попытке переворота. Хотя правящая партия пыталась защитить Юна, его позиции серьезно ослаблены из-за массовых протестов и критики внутри страны. Некоторые эксперты предполагают, что дальнейшая судьба президента может решаться в Конституционном суде, если парламент утвердит импичмент.

Что говорит сам Юн

Юн заявил, что отвергает обвинения в мятеже. По его словам, он пытался ввести военное положение для защиты нации и нормализации государственных дел.

Президент заявил, что оппозиция ведет страну в национальный кризис, и пообещал бороться вместе с народом до последней минуты. По его словам, парламент, где доминирует оппозиция, превратился в монстра, разрушающего конституционный порядок либеральной демократии.

Также он извинился перед гражданами страны, "которые были удивлены и обеспокоены военным положением" и заверил, что не будет уклоняться от юридической и политической ответственности за объявление военного положения.

Что известно о Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль стал президентом в 2022 году как представитель консервативной партии "Сила народа". Его политика вызвала неоднозначную реакцию, особенно из-за акцента на борьбе с "просеверокорейскими силами" и авторитарного стиля управления, что многие считают отголоском военных диктатур прошлого.

По образованию он юрист, закончил юридический факультет Сеульского национального университета. До политики Юн имел длительную карьеру в прокуратуре, где получил репутацию человека, активно борющегося с коррупцией и влиятельными фигурами.

В должности генерального прокурора Юн руководил расследованиями крупных коррупционных скандалов, в частности дел против членов предыдущих правительств, что сделало его популярным среди граждан, но также создало конфликты с политическим руководством. Его решение баллотироваться в президенты было воспринято как шаг от борьбы с системой к попытке ее реформировать изнутри.

Юн представляет консервативную партию "Сила народа" и на посту президента фокусировался на жесткой политике в отношении Северной Кореи и укреплении отношений со США. Однако его стиль управления часто подвергался критике за авторитарные подходы и недостаточную чувствительность к демократическим принципам. В частности, объявление военного положения и действия против оппозиции вызвали массовую критику и нынешний кризис вокруг импичмента.