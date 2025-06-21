Также Келлог может проводить серию неформальных переговоров, чтобы по возможности иметь отдельный переговорный трек с Беларусью. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

К теме Лукашенко встретился с Келлогом в Минске, – белорусские СМИ

Масштабная операция России

Алексей Буряченко отметил, что США должны были оценить риски, стоит ли ожидать серьезного обострения в результате учений в Беларуси. Туда стягивается оружие. Также наблюдаются элементы энергетической и другой гибридной дестабилизации, нацеленной на страны Балтии.

Огромное количество факторов свидетельствует о том, что Россия может готовить какую-то спецоперацию. Нужно понять, действительно ли это так, или это реализовывается очередной блеф Кремля. Если это блеф, то он прорабатывается максимально подробно.

Владимир Путин чувствует безнаказанность. Это подбивает его на подготовку масштабной операции, которую Россия при его президентстве еще никогда не делала. Это апогей. В частности, на фоне конфликта на Ближнем Востоке,

– сказал политолог.

Сейчас в России понимают, что фокус США сместился с Украины на Израиль, Иран. Поэтому, по мнению Кремля, сейчас лучшее время, чтобы получить все, что они хотят от сделки с Украиной, также проверить НАТО, ЕС на жизнеспособность. Поэтому Кит Келлог задаст эти вопросы Лукашенко.

Относительно белорусских учений я глубоко убежден, что Келлог сейчас проводит прежде всего серию неформальных переговоров, чтобы по возможности иметь реализацию отдельного переговорного трека с Беларусью,

– предположил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Однако Александр Лукашенко не имеет никакой политической субъектности. Он не принимает решений по перемещению войск. Также США должны учитывать, что с территории Беларуси Россия выпускает ракеты для атак на Украину.