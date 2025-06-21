Також Келлог може проводити серію неформальних перемовин, щоб за можливості мати окремий переговорний трек з Білоруссю. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

До теми Лукашенко зустрівся з Келлогом у Мінську, – білоруські ЗМІ

Масштабна операція Росії

Олексій Буряченко зазначив, що США мали оцінити ризики, чи варто очікувати серйозного загострення внаслідок навчань у Білорусі. Туди стягується зброя. Також спостерігаються елементи енергетичної та іншої гібридкої дестабілізації, націленої на країни Балтії.

Величезна кількість чинників свідчить про те, що Росія може готувати якусь спецоперацію. Потрібно зрозуміти, чи дійсно це так, чи це реалізовується черговий блеф Кремля. Якщо це блеф, то він пропрацьовується максимально детально.

Владімір Путін відчуває безкарність. Це підбиває його на підготовку масштабної операції, яку Росія за його президентства ще ніколи не робила. Це апогей. Зокрема, на тлі конфлікту на Близькому Сході,

– сказав політолог.

Зараз у Росії розуміють, що фокус США змістився з України на Ізраїль, Іран. Тому, на думку Кремля, зараз найкращий час, щоб отримати все, що вони хочуть від угоди з Україною, також перевірити НАТО, ЄС на життєздатність. Тому Кіт Келлог поставить ці запитання Лукашенку.

Щодо білоруських навчань я глибоко переконаний, що Келлог зараз проводить насамперед серію неформальних переговорів, щоб за можливості мати реалізацію окремого переговорного треку з Білоруссю,

– припустив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Однак Александр Лукашенко не має жодної політичної суб'єктності. Він не приймає рішень щодо переміщення військ. Також США мали б враховувати, що з території Білорусі Росія випускає ракети для атак на Україну.