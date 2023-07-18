Почему продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы: Сырский указал на важную деталь

По состоянию на июль 2023 года. Александр Сырский заявил, что Украина очень хотела бы добиться быстрых результатов. В то же время в реальности это фактически невозможно.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что на Востоке и Юге земля наполнена минами, а также оборонительными заграждениями. Российские оккупанты сделали много опорных пунктов.

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Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы,

– подчеркнул Сырский.

В то же время он подчеркнул, что у Украины есть одно безоговорочное преимущество. Речь идет о единстве военного руководства и доверии между защитниками.

Что говорят в Минобороны

Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – рассказала: враг осознавал, что ВСУ будут освобождать свои территории. Российские оккупанты готовились и старались укрепиться максимально.

Украинские герои прорываются через все препятствия. В частности, говорится о заминировании. Чтобы разминировать территории, воинам необходимо время.

Кроме того, российские оккупанты преобладают в количестве живой силы и оружия. Россия готовилась к такой войне в последние 30 лет.

Сейчас украинские герои обезвреживают силы и средства врага. В частности, уменьшают его оборонный потенциал. Украинские герои делают все возможное, чтобы враг меньше сопротивлялся. Чтобы у них было меньше техники, меньше людей. Российским оккупантам ежедневно наносят колоссальные потери.