Люди в его ситуации становятся параноиками, – Фейгин о возможных планах ликвидации Лукашенко

Американские аналитики из института Лэнсинга считают, что Владимир Путин решил ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы контролировать белорусскую армию. Если главным препятствием для участия войска в войне является самопровозглашенный президент, то такие действия логичны.

Об этом для 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Москва давно не любит Лукашенко.

Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы захватить контроль над армией Беларуси, – Институт Лэнсинга

"Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал", – отметил Фейгин.

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Лукашенко знает об угрозе

По словам правозащитника, у Кремля много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проиграет.

Сопротивление Лукашенко вызывает межевое раздражение, которое может вызвать его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться, – сказал Фейгин.

Как отметил правозащитник, вероятно, у Лукашенко есть часть окружения, которому может доверять. Это представители армии и силовых структур.

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Лукашенко закончит, как и все диктаторы

Фейгин сказал, что когда смерть главы МИД Беларуси Макея была неожиданной, то это может еще больше напугать Лукашенко. Правозащитник убежден – белорусский диктатор закончит жизнь так же, как другие диктаторы в истории.

"У Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. В его ситуации люди становятся параноиками. Он следит за новостями", – отметил Фейгин.

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Он считает, что Лукашенко может попытаться манипулировать Западом и говорить о своем затруднительном положении. Эти нарративы продвигал уже мертвый глава МИД Беларуси. Фейгин сказал, что в условиях войны такое поведение Макея оказалось недопустимым для Кремля.

"Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо. Он должен выйти из ситуации. У Лукашенко есть каналы общения с Украиной и можно предположить, что он подошел к границе, где нужно что-то решать", – добавил Фейгин.