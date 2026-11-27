Российская пропаганда отказалась от нарратива о "марионеточном Киеве" и теперь заявляет, что Украина якобы управляет Европой. Это изменение может быть следствием успешных ударов по российскому флоту.

Причиной изменения направления информационной кампании Москвы стали высокоточные операции Сил обороны Украины в Финском заливе и у берегов Ливии. Об этом политолог Владимир Фесенко рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, способность украинских сил наносить удары по вражескому флоту в столь неожиданных регионах вызвала в России настоящее смятение.

Попытка расколоть европейских союзников

Ранее Кремль годами продвигал пропагандистский тезис о "марионеточном киевском режиме", пытаясь убедить мир, что Украина не обладает собственной субъектностью. Однако неожиданные и болезненные для Москвы удары по ее флоту кардинально изменили акценты вражеской пропаганды. Теперь россияне намеренно демонстрируют шок и пытаются представить ситуацию так, будто именно Киев диктует условия и подвергает своих партнеров риску прямого конфликта.

Они не понимали, как же так Великую Россию бьют, да еще и таким образом. Я видел дискуссии в российских пабликах – не то чтобы панические настроения, но с огромным беспокойством все это восприняли,

– отметил Фесенко.

После первоначального шока руководство агрессора решило воспользоваться осторожной реакцией отдельных политиков в странах ЕС. Некоторые чиновники опасаются вспышки войны на Балтике или обострения ситуации в Ливии, что несет для Италии риски новой миграционной волны.

Когда они видят, что между европейцами появляется небольшая щель противоречий, они пытаются закачать туда самую взрывоопасную смесь, чтобы расколоть Европу. Это уже не просто пропаганда, это сознательная дестабилизация,

– пояснил эксперт.

Так Россия пытается посеять недоверие внутри европейского сообщества, играя на страхах эскалации и заставляя отдельных союзников оказывать давление на Украину с целью ограничения боевых действий на море.

Попытка расколоть европейских союзников

Фесенко отметил, что сейчас Россию не интересует реальный дипломатический процесс – основные усилия направлены против гражданской инфраструктуры Украины.

Ставка делается на то, чтобы разрушить нашу энергетику и экономику зимой, спровоцировать гуманитарную катастрофу в больших городах Украины и вызвать новую волну беженцев в ЕС. Москва хочет вызвать миграционный кризис внутри Европы, чтобы сыграть на руку праворадикальным силам и ослабить главный источник нашей поддержки,

– подытожил аналитик.

Фактически Кремль пытается превратить страдания мирного населения в рычаг давления: подрыв устойчивости украинского тыла должен, по замыслу агрессора, спровоцировать внутреннюю нестабильность, в то же время миграционное бремя призвано окончательно утомить европейских избирателей.

К чему приводят компромиссы с агрессором?

На фоне таких циничных планов эксперт подчеркивает: попытки договориться с агрессором на языке компромиссов лишь подталкивают его к еще большей наглости. Ранее Владимир Фесенко также подробно объяснял, как нужно разговаривать с Путиным в ходе возможных переговоров и почему классическая дипломатия не действует на главу Кремля.

По его словам, российский диктатор воспринимает любую готовность к уступкам как слабость, поэтому единственным действенным аргументом для него остаются военная сила, решимость союзников и необратимые потери российской армии.