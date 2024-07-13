Мозгов и рук нет: в России проваливается создание собственного ютуба

В ближайшие дни в России замедлят работу платформы ютуб. Официальной причиной называют технические проблемы на оборудовании компании Google. Говорят, что это первый этап, а дальше ютуб вообще перестанет работать.

Ликвидация ютуба – давняя мечта путинского режима, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ведь несмотря на все, эта платформа остается территорией свободы в России.

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Почему на России до сих пор не ликвидировали ютуб и другие островки свободы

Причина, почему россиянам никак не удается ликвидировать ютуб банальна – они не могут создать аналог. Кремль вложил миллиарды в так называемый рутуб, но этой платформой не могут пользоваться даже сами пропагандисты.

Желание создать альтернативу есть, а мозгов и рук нет. Потому что подавляющее количество мозгов и рук уже находится за рубежом,

– отметил Яковенко.

В России не все интернет платформы – территория свободы, есть социальные сети, которые полностью подконтрольны российским спецслужбам.

Еще один источник хотя бы какой-то свободы на России – Википедия. Однако российская версия сайта цензурой существенно отличается от английской. Поэтому постоянно идут разговоры о том, что кроме ютуба, еще надо уничтожить Википедию.

К слову, росСМИ пишут, что сервис ютуб на территории страны-агрессора могут заблокировать в сентябре 2024 года. В то же время пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков опровергает это.

По его словам, сбой 12 июля произошел из-за того, что оборудование уже более двух лет как не обновляют, однако видеохостинг якобы сам занял такую позицию в отношении российского рынка.

