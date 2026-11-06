В Кремле возникло раздражение из-за победы Демократической партии на выборах в Конгресс США. Россия лишится важных финансовых ресурсов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, в России явно разочарованы. Ведь недавние решения президента США Дональда Трампа относительно войны в Иране и ослабления санкционного давления приносили Москве немалую прибыль.

Трамп многое сделал для России

Как подчеркнул Городницкий, Трамп принял много решений, выгодных для России. Там не хотели бы терять такой "козырь". Благодаря определенным шагам Трампа, в частности действиям в Иране и ослаблению давления, Россия получала значительную выгоду – примерно 2,5 миллиарда долларов в неделю.

Они переживают, потому что Трамп действительно очень многое сделал для России. Они понимают, что больше таких возможностей не будет. У них очень сложная ситуация в экономике,

– подчеркнул Городницкий.

Из-за серьезных финансовых трудностей Кремль сейчас пытается максимально сократить государственные расходы. В частности, власти урезают выплаты семьям ликвидированных захватчиков, чтобы сохранить стабильность валютного курса и притормозить неконтролируемую раздачу кредитов. В то же время по российскому бюджету бьют системные удары украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам и ключевым предприятиям врага.

Почему Россия раздражена победой демократов на выборах: смотрите видео 24 Канала

Напомним, ранее эксперты отмечали, что поражение республиканцев ослабит власть главы Белого дома и вызовет отставки среди его окружения.