Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, в Росії явно розчаровані. Адже нещодавні рішення президента США Дональда Трампа щодо війни в Ірані та послаблення санкційного тиску приносили Москві чималий прибуток.

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Трамп багато зробив для Росії

Як наголосив Городницький, Трамп ухвалив багато рішень, які вигідні Росії. Там не хотіли б втрачати такий "козир". Через певні кроки Трампа, зокрема дії в Ірані та послаблення тиску, Росія отримувала значну вигоду – приблизно 2,5 мільярда доларів на тиждень.

Вони переживають, тому що Трамп дійсно дуже багато зробив для Росії. Вони розуміють, що більше таких можливостей не буде. У них дуже складна ситуація в економіці– підкреслив Городницький.

Через серйозні фінансові труднощі Кремль наразі намагається максимально скорочувати державні видатки. Зокрема, влада урізає виплати родинам ліквідованих загарбників, щоб зберегти стабільність валютного курсу та пригальмувати неконтрольовану роздачу кредитів. Водночас спрямовані на нафтопереробні заводи та ключові підприємства ворога та ключових підприємствах ворога.

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Нагадаємо, раніше експерти вказували, що поразка республіканців послабить владу глави Білого дому та спровокує відставки серед його оточення.