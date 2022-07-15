Крылаты ракеты – самая сложная цель для ПВО, – Жданов объяснил особенность этого оружия

россияне выпустили по Виннице крылатые ракеты типа "Калибр". Часть из них сбила ПВО, однако несколько попали в гражданские объекты в центре города, там погибли многие. По словам экспертов, такие ракеты – это самая сложная цель для ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что, к сожалению, наше ПВО не имеет противодействия против крылатых ракет.

К теме Жданов подробно объяснил, почему ПВО не уничтожило все ракеты над Винницей.

Также мы не можем добраться до подлодок россиян, запускающих эти ракеты.

Почему крылатые ракеты – это самая сложная цель для ПВО

Жданов говорит, что крылатые ракеты – это самая сложная цель противоракетной обороны, которой у нас нет.

Наша противовоздушная оборона немного научилась сбивать эти ракеты, но это очень сложно, потому что они летят не по математической траектории и просчитать очень тяжело,

– заявил он.

Эксперт рассказал, что крылатая ракета может в любой момент изменить курс. В то же время радиолокационные станции (РЛС) рассчитывают на прямолинейность движения траектории ракеты. "Поэтому вычислить точку встречи ПВО с ракетой – очень тяжело. А чтобы поднять истребительную авиацию, которая может перехватить крылатые ракеты, нужно время", – добавил он.

Кроме того, такие крылатые ракеты могут лететь на сверхнизкой высоте, а это "мертвая зона" для любого радара.

Что касается крылатых ракет, то россияне точно знают, по чему их выпускают. Ибо без введения координат цели эта ракета не просто не достигнет своей цели, она вообще не улетит,

– отметил эксперт.

Может ли Запад предоставить противоракетные комплексы

На это Жданов ответил, что да, в вопросе поставки оружия говорят о противоракетных комплексах. В частности, речь идет о комплексах NASAMS и IRIS.

Если мы их получим, мы сможем ими перекрывать небо хотя и не полностью. Там, где они будут расположены, у нас будет противоракетная оборона,

– сказал он.

Однако, по словам Жданова, Запад с этим не спешит, это единственное оружие, которое идет медленнее всего в Украину.

"От Германии IRIS мы можем получить до конца года, а Швеция может передать NASAMS только после производства", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Олегом Ждановым: видео 24 канала