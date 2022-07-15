Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що, на жаль, наші ППО не має протидію проти крилатих ракет.

До теми Жданов детально пояснив, чому ППО не знищила всі ракети над Вінницею

Також ми не можемо дістатися до підводних човнів росіян, які запускають ці ракети.

Чому крилаті ракети – це найскладніша ціль для ППО

Жданов каже, що крилаті ракети – це найскладніша ціль для протиракетної оборони, якої в нас немає.

Наша протиповітряна оборона трохи навчилася збивати ці ракети, але це дуже складно, бо вони летять не по математичній траєкторії і прорахувати дуже важко,

– заявив він.

Експерт розповів, що крилата ракета може в будь-яку мить змінити курс. Водночас радіолокаційні станції (РЛС) розраховує прямолінійність руху траєкторії ракети. "Тому вирахувати точку зустрічі ПРО з ракетою – дуже важко. А щоб підняти винищувальну авіацію, яка може перехопити крилаті ракети, треба час", – додав він.

Крім того, такі крилаті ракети можуть летіти на наднизькій висоті, а це "мертва зона" для будь-якого радару.

Щодо крилатих ракет, то росіяни точно знають, по чому їх випускають. Бо без введення координат цілі ця ракета не просто не досягне своєї мети, вона взагалі не полетить,

– зазначив експерт.

Чи може Захід надати протиракетні комплекси

На це Жданов відповів, що так, у питання поставки зброї говорять про протиракетні комплекси. Зокрема, йдеться про комплекси NASAMS та IRIS.

Якщо ми їх отримаємо, ми зможемо ними перекривати небо, хоч і не повністю. Там, де вони будуть розташовані, ми будемо мати протиракетну оборону,

– сказав він.

Проте, за словами Жданова, Захід з цим не поспішає, це єдина зброя, яка йде найповільніше до України.

"Від Німеччини IRIS ми можемо отримати до кінця року, а Швеція може передати NASAMS лише після виробництва", – додав він.

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