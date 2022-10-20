Над Лондоном облачно и дождь: почему Лиз Трасс ушла в отставку и стоит ли украинцам волноваться

Премьер Великобритании Лиз Трасс неожиданно объявила об отставке, хотя для британцев это не стало неожиданностью. Она пробыла на посту всего 5 недель, что стало самым кратковременным премьерством в современной истории Соединенного королевства. За это время она лишь усугубила политический и экономический кризис в стране, полностью потеряла поддержку своей фракции и популярность среди британцев.

Однако отставка Лиз Трасс является лишь одним из элементов длинной цепочки проблем, из-за которой Консервативная партия, управляющая страной последние 12 лет, рискует потерять власть.

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Почему Лиз Трасс ждал стремительный провал

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон долгое время пытался удержаться на плаву, однако со временем все же был вынужден уйти в отставку. Взамен Джонсону Консервативная партия избрала Лиз Трасс.

После прихода к власти она заручилась поддержкой правого крыла консерваторов, требовавших продолжения политики Брекзита: дерегулирования экономики и сокращения налогов. Собственно этим Трасс и занялась после прихода к власти.

Вместе с министром финансов Квази Картенгом Трасс представила свой экономический план, где обещала отмену запланированного повышения налогов и поддержку населения деньгами, ведь общество уже стало ощущать последствия энергетического кризиса из-за начатого Владимиром Путиным энергетического шантажа.

В то же время, ни премьер, ни министр финансов не смогли объяснить, откуда они возьмут эти деньги на реализацию "наполеоновского" плана. Это привело к настоящей панике среди инвесторов. Какое-то время Трасс пыталась успокоить прессу и общество, но это не сработало. Сначала пришлось уволить министра финансов, а чуть позже об отставке вынуждена была объявить и сама Лиз Трасс.

Последствия незавершенного Брекзита

Это самое короткое премьерство в современной истории Британии. Предыдущий рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, неожиданно умершему в 1827 году, пробыв в должности всего пять месяцев.

Отставка Лиз Трасс стала прямым продолжением и неотъемлемой составляющей ухода Великобритании от Евросоюза. Ряд политических и экономических вопросов, таких как таможенный контроль с ЕС и граница между Северной и Южной Ирландией, все еще остаются до конца не решенными.

При этом Консервативная партия потеряла на этом поле боя уже четвертого премьер-министра, целый набор министров финансов и стремительно теряет рейтинги среди избирателей. У Консерваторов существует всего две опции для дальнейших действий: провести внеочередные выборы или переизбрать нового премьера.



Первый вариант вряд ли заинтересует партию, ведь, с одной стороны, сегодня, возможно, самое плохое время для проведения выборов:

Кризисная ситуация в стране, война России против Украины, да еще и холода ударят уже в ближайшее время. Кроме того, это фактически означало бы полное признание своего поражения и неспособности завершить начатые реформы, и с таким багажом вряд ли консерваторам удастся победить на внеочередных выборах.

Остается только одна опция – избрать нового премьер-министра, способного исправить ситуацию и найти сбалансированный подход к будущим реформам.

К сведению! Согласно прогнозу Банка Англии, в ближайший год гражданам светит наибольшее падение уровня жизни за всю 60-летнюю историю таких расчетов.

В Британии сейчас низкая производительность труда, быстрая инфляция и медленный рост среди конкурентов. Объем британской экономики по-прежнему на 0,2% ниже, чем был до ковида, тогда как в еврозоне – на 1,8% выше.

Кого могут избрать будущим премьером Британии

Основной кандидат на должность нового премьера это бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак. Его рейтинг внутри Консервативной партии наиболее приемлем, поэтому он может удовлетворить оба крыла консерваторов и стать некой компромиссной фигурой.

В то же время Сунак был главным оппонентом Лиз Трасс во время внутрипартийной гонки и прямо заявлял, что ее планы по снижению налогов отправят экономику страны в свободное падение. И учитывая, что последняя все же не оправдала надежд своих однопартийцев, Риши Сунак выглядит наиболее вероятным кандидатом на этот пост.

Кто такой Риши Сунак Родился в Саутгемптоне в семье выходцев из Индии. Он также учился в Оксфорде и Стэндфордском университете. В правительстве Терезы Мэй Риши Сунак занимал должность помощника министра ЖКХ и местного самоуправления. Во время премьерства Бориса Джонсона он стал главным секретарем казначейства, а в феврале 2020 года – канцлером казначейства.



Сунак также входит в список самых богатых британцев, его жена – дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти. После начала полномасштабного вторжения в Украину Риши Сунак принимал участие в разработке мер по финансовой поддержке Киева. Хотя компания его тестя, в которой жена политика имеет свою долю стоимостью 400 миллионов долларов, продолжала работать в России.



Сам Сунак декларировал поддержку Украины и поддерживал давление на агрессора.



Риши Сунак может заменить Лиз Трасс в кресле премьера Британии / фото Amanda Rose / Alamy Stock Photo

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Еще одна кандидатка, которую Трасс оставила позади

Лидер палаты общин Пенни Мордонт, занявшая третье место во внутрипартийной борьбе летом, сегодня рассматривается как один из вероятных кандидатов на пост премьера.

SkyNews со ссылкой на собственные источники в Консервативной партии пишет, что однопартийцы равноценно просят Сунака и Мордонт выдвинуть свои кандидатуры на предстоящее голосование.



Пенни Мордонт / фото с сайта правительства Великобритании

Неожиданный взлет рейтинга Бориса Джонсона

Экс-премьер, которого оппоненты уже успели снять со счетов, а симпатики, особенно в Украине, назначить на пост генерального секретаря НАТО, может вернуться на должность главы британского правительства.

Согласно последнему опросу, на фоне жесткого провала Лиз Трасс рейтинг Джонсона вырос до очень высоких отметок. При этом на фоне отставки Трасс депутаты-консерваторы все чаще вспоминают Джонсона как идеального кандидата на эту должность.



Джонсон лидирует в рейтингах / инфографика и данные YouGov

Впрочем, как только эта идея была озвучена, ее моментально раскритиковали. Оппозиция прямо заявляет, что не оставит Джонсону никаких шансов и всеми способами будет требовать досрочных выборов.

В то же время некоторые однопартийцы Джонсона указывают на то, что тот существенно потерял поддержку именно в британском обществе, и при этом в отношении экс-премьера до сих пор ведется расследование. Как бы мы в Украине этого ни хотели, вряд ли Борис Джонсон вернется в премьерское кресло.

Следует ли волноваться Украине

Несмотря на жесткие споры внутри страны и даже внутри правящей партии консерваторов, Украине вряд ли стоит беспокоиться о всесторонней поддержке со стороны Великобритании.

Все споры, которыми заняты британские политики, касаются только внутренних политических и экономических процессов, и в частности отношений Британии с Евросоюзом. Вопрос поддержки Украины на сегодняшний день не является объектом этих споров, который, например, потребовал бы каких-то компромиссов не в нашу пользу.

Более того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес является одним из основных сторонников Украины внутри партии. Он вряд ли будет подавать свою кандидатуру на пост премьера, однако и покидать пост министра обороны пока не собирается, что в целом тоже успокаивает.



Бен Уоллес в Киеве рядом с Владимиром Зеленским / фото ОП

У Консервативной партии еще есть шансы остаться у власти

Сегодня Великобритания вошла в такой водоворот политических и экономических сложностей, что любой новый человек в должности премьер-министра сразу же столкнется с валом проблем. При этом проведение реформ требует так называемой шоковой терапии, которая привела бы экономику к более стабильной ситуации.

Это означает, что любая центральная политическая фигура на фоне этих реформ почти гарантированно может расстаться со своим рейтингом. Однако в результате консерваторы еще могут выйти победителями из этой ситуации.

Успешное решение текущих проблем откроет второе дыхание Консервативной партии. На выборах 2024 года они смогут показать завершенный процесс Брекзита и рассказать о мастерском умении выходить из любых кризисов. И победа Украины в войне против России может стать весомой составляющей в портфолио консерваторов на предстоящих выборах.