Демобилизация в Украине: по каким причинам могут уволить с военной службы

Полномасштабная война длится уже более двух лет, из-за этого в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Многие военнослужащие стремятся узнать, когда они смогут освободиться от службы.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Демобилизация во время военного положения не проводится согласно действующему законодательству, за исключением случаев, когда для этого есть соответствующие основания.

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Какие есть основания для увольнения с военной службы

Военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации увольняются с военной службы во время действия военного положения на основаниях:

по возрасту;

по состоянию здоровья: на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Как происходит увольнение с военной службы по состоянию здоровья

Состояние здоровья военного может быть основанием для увольнения с военной службы при двух условиях, которые определяет военно-врачебная комиссия после осмотра военнослужащего. Заключение ВВК является поводом для увольнения, если установлено:

непригодность к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

В случае выявления тяжелых болезней у военных, на ВВК могут назначать лечение с обследованием через установленное время. Ранее дообследование было необходимо через два месяца.

Справка. Военнослужащий, который имеет тяжелую болезнь, отправлен на лечение с дообследованием имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После дообследования ВВК сможет принять решение о возвращении к службе или увольнение с исключением с учета.

Как происходит увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам

К основаниям для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам относятся следующие:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, указанные в законе, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Как происходит увольнение с военной службы контрактников

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат тот срок, который указан в контракте. В случае окончания срока действия контракта, срок его действия автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут службу до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (муж) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.