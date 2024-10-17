"Коллективный Запад не верил в Украину": Залужный о том, почему Россию не разгромили в 2023 году

Посол Украины в Великой Британии, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не получила достаточно оружия в 2023 году от западных партнеров.

Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии в Chatham House, информирует 24 Канал.

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"Коллективный Запад не верил в Украину"

Валерий Залужный считает, что накануне полномасштабного вторжения "коллективный Запад не верил в Украину". Именно поэтому западная пресса неправильно прогнозировала, что Украина просуществует 3 суток. Он добавил, что придя на помощь, Запад продолжал бояться ядерной войны с Россией и эскалации.

Запад не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому мы не смогли достичь в 2023-м году каких-то значимых успехов в разгроме России. И соответственно, не сумев это сделать, вошли в состояние затяжной войны. И, кстати, по моему личному мнению, выход из этой уже затяжной войны кажется весьма сомнительным и почти невозможным,

– сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ в отставке говорит, что причиной войны в Украине является нежелание коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности. По мнению Залужного, в 2008 году Россия начала так называемое расширение пояса собственной безопасности, воспользовавшись слабостью США. Сейчас Путин продолжает пугать Запад ядерным оружием, говоря о красных линиях и ядерном оружии.

"Но ограничится ли эта война именно аппетитом Путина Украиной? На это должны дать ответ именно западные политики и сказать об этом, видимо, честно и своим избирателям", – отметил Валерий Залужный.